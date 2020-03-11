Sağlık Bakanlığı’ndan İlk COVID-19 Vakası Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki ilk corona virüsü hastası hakkında önemli bilgiler paylaştı. Teşhisin erken dönemde yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Kara, yurtdışından gelen hastanın Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını belirtti.

Dört bir tarafındaki ülkelerin corona virüsünden etkilenmesine rağmen, ölümcül enfeksiyonu uzunca bir süre kapısından içeri sokmamayı başaran Türkiye, dün itibarıyla ilk corona virüsü vakası ile tanıştı. Gece 00:30 gibi kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta hakkında bazı bilgiler paylaşmasına rağmen, çok fazla detaya girmemeyi tercih etti.

Yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki ilk corona virüsü (COVID-19) vakasına dair önemli bilgiler verdi. Söz konusu kişinin karantina altında olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, “Yurt dışından geldiğini ve virüsünü orada aldığını biliyoruz. Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı, izolasyon altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye'deki ilk Corona virüsü hastası yurt dışından gelmişti:

Vakanın ateş ve öksürük semptomlarını gösterdikten hemen sonra tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Kara, hastanın çok az kişiyle temas ettiğini aktardı. Vakanın yurt dışından virüs alarak geldiğini ve kendisinin de bunu değerlendirerek çok fazla dışarıya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Kara, “Türkiye’de evet doğru, artık vakamız var; ama bu vaka ‘Türkiye’de virüs dolaşıyordur’a neden olmuyor. O nedenle de biz hala ülkemizde tüm önlemlerimize aynı sıklıkla devam edelim” ifadelerini kullandı.

“Virüs içeride dolaşmıyor, o bakımdan siz bugün sokağa çıktığınızda, herhangi bir yere gittiğinizde virüsle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük, hatta yok” diyen Prof. Dr. Kara, herhangi bir hastalığa sahip kişilerin özellikle toplu yaşam alanlarına geçerken veya dışarıya çıkarken maske takması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre virüs, şu ana kadar 120.000’den fazla insana bulaştı ve toplamda 4.284 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsten korunmak için gün içinde ellerin sık sık yıkanması gerektiğini tavsiye eden uzmanlar, hasta görünen herkesten en az 4 metre uzakta kalmanızı öneriyor.