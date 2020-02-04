Çinli Yetkililer, Corona Virüsünü Hasıraltı Etmek İstemiş

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüs salgını, gündemden düşmüyor. Bugün, kentteki merkez hastanesinde görev yapan bir doktorun, salgının erken zamanlarında virüs ile ilgili uyarı yaptığı için polisler tarafından susturulmak istendiği ortaya çıktı.

2002-2003 yılları arasında 774 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan SARS virüsü ile hemen hemen aynı genomları paylaşan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV), ilk vakanın bildirildiği aralık ayından bu yana 20.000’den fazla insana bulaştı. SARS’a göre çok daha kolay enfekte olan 2019-nCoV, kısa sürede Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) neden oluyor ve bulaştığı kişinin nefes almasını imkansız hale getiriyor.

BBC’nin sayfalarına taşıdığı haberde, şimdiye dek 426 kişiyi öldüren salgının ilk etapta Çinli yetkililer tarafından hasıraltı edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Söz konusu habere göre, Wuhan Merkez Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yapan Li Wenliang, Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo'dan, yeni tip Corona virüsü salgını ile meslektaşlarını uyaran bir paylaşımda bulunmuş.

Bu paylaşımı 30 Aralık’ta, yani virüsün yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı zamanlarda yapan Wenliang, sadece bir gün sonra kendisine Corona virüsü teşhisi koyulduğunu söylüyor.

Doktor Wenliang, Corona virüsü hakkındaki uyarıları nedeniyle polisler tarafından susturulmak istenmiş

Sosyal medyadaki uyarısından dört gün sonra Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yetkililer, genç doktoru "toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunmakla” suçladı.

O dönem, polisin salgınla ilgili söylentiler yaymakla suçlayıp haklarında soruşturma başlattığı sekiz kişiden biri olan Wenliang, yaşadıklarını Weibo’daki hesabından arkadaşları ile paylaştı.

10 Ocak'ta öksürmeye başladığını, ertesi gün ise ateşlendiğini ifade eden Wenliang, kısa sürede hastanelik olduğunu belirtti. Kendisine bir dizi Corona virüsü testi yapıldığını; ancak sonuçları negatif çıktığını söyleyen Çinli doktor, 30 Ocak’taki testlerde ise kendisine 2019-nCoV teşhisi konduğunu ifade etti. Tüm bunlar, Çinli yetkililerin enfeksiyonunun yayılmasını durdurmak için "altın zamanı" kaçırdığını gösteriyor.

Çinli yetkililer tarafından Corona virüsü ile ilgili söylenti yaymakla suçlanan Wenliang, cesur duruşu nedeniyle bugün ülkesinde kahraman ilan edilmiş durumda. Fakat genç doktorun gördüğü bu muamele, gelecekte doktorların bulaşıcı bir hastalığın belirtilerini gördüklerinde uyarıda bulunma konusunda daha temkinli davranmalarına neden olabilir.