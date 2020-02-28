2019'un aralık ayında Çin'de patlak veren Corona virüsü, küresel ekonomiyi kötü etkilemiş olsa da bazı şirketler salgın sayesinde kazancını artırdı. Birçok analist, Netflix gibi şirketlerin hisse fiyatlarında artış gözlemlendiğini aktardı.

2019 yılı sona ermeden hemen önce Çin’de patlak veren Corona virüsü (COVID-19), kısa sürede birçok ülkeye yayıldı. Dünya çapında önlemlerin alınmasına neden olan ölümcül salgın, özellikle küresel ekonomiyi önemli derecede etkiledi. Uluslararası birçok şirket, Corona virüsünün etkilerinden kaçamadı.

Dünya çapında alınan önlemler, birçok şirketin kendi düzenleyeceği veya katılacağı önemli etkinliklerin iptaline neden oldu. Teknoloji dünyasının merakla beklenen etkinlikleri birer birer iptal olurken ve şirketler de bundan zarar gördü fakat virüsün yarar sağladığı birkaç şirket de olmadı değil.

Corona virüsü Netflix gibi şirketlere yaradı:

BMO Capital Markets'tan Analist Dan Salmon, bugün paylaştığı araştırmasında virüsün yaradığı şirketlerden bahsetti. Dan Salmon, kişilerin Corona virüsü nedeniyle sürekli evde kalmalarından dolayı özellikle Netflix’in iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Dan Salmon’un sözleri, ardından paylaşılan bir veriyle de kanıtlandı. Netflix’in hisse fiyatı, perşembe günü piyasalar kapanana kadar %0,8’lik bir artış yaşadı. ABD’nin borsa anlamında önemli merkezlerinden Wall Street’te ise durumun çok daha kötü olduğunu hatırlatmakta fayda var. Wall Street, dünya çapındaki virüs endişesi nedeniyle son 9 yıldır görülen en düşük alım satım işlemlerine şahit olmak üzere.

MKM Partners'tan Analist JC O’Hara’ya göreyse Netflix’in yanı sıra evde kalan müşterilerden dolayı kâr yapan şirketler arasında Facebook, Amazon, Peleton ve Slack gibi şirketler de bulunuyor. Bununla birlikte Nexstar Media Group'un CEO’su Perry Sook da yine virüsün işlerini olumlu yönde etkilediğini açıkladı.

Benzer bir şekilde birçok analist de JC O’Hara’nın ve Dan Salmon’un görüşlerine katılacak açıklamalarda bulundu. Şu an 83.765 insanda görülen ve toplamda 2.867 insanın hayatını kaybetmesine yol açan Corona virüsü, öyle görünüyor ki özellikle eğlence sektörünün gelirlerini artıran bir salgın oldu.