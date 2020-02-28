Türkiye’nin Apple Bursluları, Gençler İçin Bir Araya Geliyor

Apple, kendi projelerini geliştiren öğrenciler arasından en iyi seçilenleri San Jose, California'da düzenlediği WWDC Etkinliği'ne burslu olarak davet ediyor. TurkishKit ise Türkiye'den bu bursu kazananlar ile gençleri yeni etkinliğinde buluşturuyor.

Teknoloji sektörünün bir hâyli canlı olduğu günümüz hayatında gençler de artık bu alana eğilim gösteriyor. Silikon Vadisi devi Apple'ın düzenli olarak her yılın Haziran ayında gerçekleştirdiği ve aynı zamanda yılın en büyük etkinliklerinden birisi olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC - Worldwide Developers Conference), farklı etnik kökenlere sahip geliştiricileri tek bir çatı altında topluyor.

Kodlama ile meydana getirdikleri projelerini geliştiren öğrenciler ise Apple'dan burs kazanarak bu etkinliğe ücretsiz bir şekilde katılma hakkına sahip olabiliyor. Türkiye ve WWDC kelimeleri yan yana gelince ilk akla gelen TurkishKit topluluğu ise WWDC sezonunu resmen açtı.

Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde kodlama ve tasarım odaklı eğitimler veren TurkishKit, yeni etkinlik serisi TurkishKit Konuşuyor'da bu kez WWDC'yi ele alıyor. 6 Mart Cuma günü 18.00 - 21.00 saatleri arasında QNBEYOND'da (Şişli/İstanbul) gerçekleştirilecek olan TurkishKit Konuşuyor: WWDC Etkinliği'nde, Apple'ın WWDC Konferansı'na Türkiye'den daha önce burslu olarak giden birçok isim ile gençler bir araya gelecek.

TurkishKit, gerçekleştireceği bu etkinlik ile WWDC ile ilgili tüm soru işaretlerini gidermeyi ve gençlere bu konuda ilham olup onları WWDC'ye burslu olarak katılma konusunda motive etmeyi amaçlıyor. Apple ekosistemine yaptığı Türkçe kaynak katkılarıyla da tanınan TurkishKit; WWDC Konferansı'na başvuruların nasıl gerçekleştiği, başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve dahasını 6 Mart'ta gerçekleştireceği yeni etkinliğinde konuşuyor.

TurkishKit'in 6 Mart tarihinde gerçekleştireceği etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.