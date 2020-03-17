Corona Virüsü Nedeniyle Türkiye'deki Starbucks'lar Kapatıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında önlemler alınmaya devam ediliyor. Starbucks da Türkiye’deki şubelerini İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda geçici bir süre kapatmaya karar verdiğini açıkladı.

Corona virüsü salgının önlenmesi için bakanlıklar önlemler almaya devam ediyorlar. İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklama ile sinema, tiyatro, gösteri merkezi, konser salonu ve kafelerin geçici bir süre kapatılması kararını verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararı takiben bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler dün gece 00:00 itibariyle şubelerini kapatmaya başladılar. Starbucks Türkiye de bir açıklama yayınlayarak İçişleri Bakanlığı’nın kararı gereğince Türkiye’deki şubelerini kapattığını açıkladı.

Starbucks Türkiye’den yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz” denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın bu uygulamasının ne kadar süreceği henüz belli değil. Dün gece 00:00 itibariyle kapatılan işletmeler için kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uygulamaya başladı. Sinema, tiyatro ve kafelerin kapatılması boş sokak görüntülerinin ortaya çıkmasına neden oldu.