Apple, bütün dünyadaki Apple Store’ları corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Türkiye’deki Apple Store’larda Apple’ın kararı nedeniyle geçici bir süre kapalı kalacak.

Corona virüsü salgınına karşı önlem almak için birçok şirket evden çalışma modelini uygulamaya başlarken bazı şirketler de hizmetlerini bir süre için durduruyorlar. Apple da corona virüsü salgınına karşı önlem almak için Çin dışındaki bütün Apple Store’ları 27 Mart’a kadar kapatmaya karar verdi.

Apple, "Apple Store’ları 27 Mart’a kadar kapalı tutma" kararında küçük bir değişikliğe giderek web sitesindeki 27 Mart tarihini, "ikinci bir duyuruya kadar" olarak değiştirdi. Bu değişiklikten Türkiye'deki mağazaların etkilenip etkilenmeyeceği ise bilinmiyor.

Herhangi bir Apple ürünü satın almak isteyenler Apple’ın sitesinden alışveriş yapabilirler. Aynı zamanda herhangi bir Apple ürünü ile ilgili olarak destek almak isteyenler de internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla destek hizmetinden faydalanabilirler.

Apple’ın aldığı bu Apple Store’ların geçici olarak kapatılması kararı corona virüsü salgınına karşı müşterilerini korumakla beraber çalışanları da salgına karşı korumayı amaçlıyor. Benzer şekilde başka şirketler de Apple gibi bazı hizmetlerini durdurarak çalışanlarını salgından korumaya çalışıyorlar.