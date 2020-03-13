Corona Virüs Tutumu İklim Değişikliğine Uygulansa Ne Olurdu?

Corona virüsüne karşı önlem alınmasaydı belki de çok daha büyük bir salgınla karşı karşıya kalacaktık. Peki aynı tutum iklim değişikliğine karşı sergilenseydi ne olurdu? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

İlk olarak Çin’de görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan Corona virüsü, insanların günlük hayatını inanılmaz şekilde değiştirdi. Milyonlarca insanın karantinaya alındığı Çin’de bu etkiyi en somut hâliyle gördük. Geçmişte hava kirliliğinin zirve yaptığı noktalarda şu an çekilen uydu görüntüleri hava kirliliğinin büyük ölçüde ortadan kalktığını gösterdi.

Corona virüsünden etkilenen bir diğer ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketler çalışanlarından evde çalışmalarını istedi ve birçok etkinliği iptal etti. Dünya genelinde ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok bölgede okullar tatil edildi. İşte bir anda alınan tüm bu önlemler akıllara farklı bir soruyu getirdi: İnsanlar Corona virüsüne verdikleri tepkinin aynısını iklim değişikliğine de verseydi ne olurdu?

Corona virüsüne karşı verdiğimiz hızlı tepkiler iklim değişikliği için de uygulansaydı nasıl bir tablo ortaya çıkardı?

Dünya genelinde pek çok ülkenin hükûmeti ve vatandaşları, Corona virüsü tehlikesini azaltmak için kendi hayat alışkanlıklarında değişikliğe gitti fakat bu durum, dünyayı uzun vadede ciddi şekilde etkileyecek iklim değişikliği için geçerli değildi. Bu konuda bir açıklama yapan 350.org’un yöneticisi May Boeve, şu sözleri söyledi:

“Çok kısa bir süre içerisinde hükûmetlerin harekete geçebileceklerini ve insanların davranışlarını değiştirebileceklerini gördük. İklim hareketinin hükûmetlerden ve insanlardan yıllardır farklı bir tehdit türü olan iklim krizi karşısında yapmasını istediği de tam olarak budur ancak aynı orantıda eylemler görmüyoruz. Bir yandan bu durum, harekete geçmenin ve bu tür kaynak seferberliğinin kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Düşününce bu durum cesaret verici ama biz asla bu konuda kuşku duymadık.”

İklim değişikliği ve Corona virüsü durumunun buluştuğu bir ortak nokta var ve bu ortak nokta, her ikisinin de toplum sağlığını tehdit altına alıyor olması. İklim değişikliği, günümüzde aşırı sıcaklar ve diğer afetler nedeniyle birçok insanın ölümüne sebep oluyor. Bununla birlikte iklim değişikliği, milyonlarca insanın sudan ve gıdadan mahrum kalmasına neden oluyor.

İklim değişikliğine neden olan çevre kirletici maddeler aynı zamanda havayı da kirletiyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda milyonlarca insanın ölümüne neden olabilir. Sıtma gibi hastalıklar sivrisinekler yeni bölgelere göç etmeye başladıkça yayılacak.

Dünya iklim değişikliğine Corona virüsüne karşı yaklaştığı gibi yaklaşsaydı hükûmetler yenilenebilir enerjiyi destekleyecek kaynaklar ayırırlardı. May Boeve’ye göre yenilenebilir enerji ucuz ve erişilebilir ancak bu enerjiyi insanlara ulaştırmak hükûmetlerin büyük yatırımlar yapması sayesinde olacak.

Günümüzde birçok ülke ve şehir iklim değişikliğine karşı alarm vermiş olsa da bazı yerler hâlâ bu konuda bir harekete geçmiş değil. Bu durumun nedeniyse iklim değişikliğinin uzak bir sorun olarak görülmesi.