Bir Penguenin Hayatta Kalma Savaşının Viral Videosu

İklim değişikliği nedeniyle Antarktika ve Grönland’a buzullar erimeye devam ediyor. Buzulların erimesi bu bölgelerde yaşayan hayvanların da hayatlarını etkiliyor. Sosyal medyada yeni viral olan bir videoda, kopan buzul üzerinden ailesine ulaşmak için verdiği mücadele açık bir şekilde görülüyor.

Dünyadaki yüksek seviyedeki karbon salınımı, ikliminin canlı türleri üzerinde negatif yönde etkileri olacak şekilde değişmesine neden oluyor. Karbon salınımı nedeniyle tüm dünyada sıcaklığın yüzyılın sonunda 1,5°C’den fazla artması bekleniyor. Alınacak önlemlerle sıcaklık artışının 1,5°C’de tutulması için uğraşılıyor.

İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, dünyanın buzul bölgeleri olan Grönland ve Antarktika’daki buzulların erimesine neden oluyor. Yapılan araştırmalar, buzul kayıplarının önceki dönemlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Eğer sıcaklık artışı şu anda var olan haliyle devam ederse yüzyılın sonunda buzulların erimesi nedeniyle insanların yaşam alanları tehlike altına girecek.

Buzulların iklim değişikliği nedeniyle zayıflaması ve erimesi buzul bölgelerinde yaşayan canlı türlerini şimdiden etkilemeye başladı. Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan bir videoda sürüsüyle beraber hareket eden bir penguenin olağan yaşamına devam ederken kopan bir buzul üzerinde mahsur kaldığı görülüyor. Kopan buzulun üzerinde kalan penguen, sürüye yetişmek için 20 saniyelik önemli bir koşuya başlıyor ve koşunun sonunda sürüye katılmayı başarıyor.

İklim değişikliği ile ilgili yayınlanan raporlarda kutup bölgelerinde yaşayan hayvan türlerinin yaşam alanlarının daraldığı ve yiyecek sorunlarının baş gösterdiği görülüyor. İklim krizi, varolan haliyle devam eder, gerekli önlemler alınmaz başta buzul bölgelerinde yaşayan hayvanlar olmak üzere bütün canlı türleri iklimde değişikliğinden zarar görecekler.

Kopan buzuldan sürüsüne dönmeye çalışan penguen: