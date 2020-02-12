Çin'de Yeni Corona Virüsü Vakalarında Düşüş Görüldü

Çin yönetimi, Corona virüsü salgınında yeni vaka sayısının Ocak ayı sonundan bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Corona virüsü vakalarının toplam sayısı ise 44.653'e ulaştı.

Pekin yönetimi, Çin'de Corona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 1.113'e ulaştığını, ayrıca 2.015 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Buna karşılık, yeni vaka sayısının Ocak sonundan itibaren en düşük günlük seviyeye indiği ve Corona virüsü vakalarının toplam sayısının 44.653'e ulaştığı belirtildi.

Çin'in Corona virüs salgını konusundaki tıbbi danışmanı Zhong Nanshan, virüsün yayılımının bu ay zirve yaptıktan sonra azalarak Nisan ayında biteceğini tahmin ettiğini söyledi. Ancak bazı uzmanlar bu tarihe şüpheyle yaklaşarak bir tahminde bulunmak için erken olduğunu dile getiriyor.

Diğer yandan Japonya'da 3.700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir gemide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemideki yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 39 yeni vakayla birlikte toplam 175 Corona virüs hastası tespit edildiği bildirildi.

DSÖ: İlk aşıya 18 ay var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere mümkün olabildiğince "agresif" mücadele verme çağrısında bulundu ve Corona virüsüne karşı geliştirilecek ilk aşının 18 ayda tamamlanabileceğini açıkladı.

Ghebreyesus, ayrıca salgın hastalığa Covid-19 (2019-nCoV) adının verildiğini duyurdu. Covid, İngilizce Corona virüs hastalığının tanımının harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Sonundaki 19 rakamı ise ortaya çıktığı 2019 yılına işaret ediyor.

Bilim insanları Corona virüsü hakkında oluşabilecek karışıklıklardan kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu. Corona virüsü, ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülmüş, salgın buradan en az 27 ülkeye yayılmıştı.