Sağlık Bakanı: Corona Virüsü Tespiti İçin Yerli Kit Üretildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyaya korku salan corona virüsü salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Koca, enfeksiyonunun tespiti için üretilen yerli kitin, 90-120 dakikalık sürede sonuç verdiğini ve geçen hafta itibarıyla kullanılmaya başlandığını belirtti.

9. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni corona virüs salgını kapsamında atılan adımlardan bahsetti.

"Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı Bilim Kurulu'muzun önerisiyle güncellemiştik” diyen Koca, yeni tip corona virüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerini devreye soktuklarını söyledi.

"Corona virüsü tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor"

Corona virüsü tespiti için üretilen yerli kitin, 90-120 dakikalık sürede sonuç verdiğini ifade eden Sağlık Bakanı, geçen hafta bu kitin kullanılmaya başlandığı bilgisini paylaştı. Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tutulan yolcular hakkında da konuşan Koca, “Yolculardan üçüncü kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı. Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar” şeklinde konuştu.

Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü, bugüne kadar enfekte olduğu 42,638 kişiden 1,016’sının hayatını kaybetmesine neden oldu. Yılan ve yarasa gibi hayvanlardan kaynaklandığı düşünülen virüs, dört kıtada 28 ülkeye yayılmış durumda. Salgının sıfır noktası olan Wuhan’daki çalışmalarını sürdüren bilim insanları, henüz etkin bir tedavi yöntemi bulabilmiş değil.