Umre’den Dönen Bir Yurttaşımızda Corona Virüsü Tespit Edildi

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Sağlık Bakanı Koca: Umre’den Dönen Bir Vatandaşımızda Corona Virüsü Tespit Edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az önce yaptığı açıklamada son hafta Türkiye’ye dönmüş bir vatandaşımızda corona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte ülkemizde resmi açıklamaya göre 6 kişide corona virüsü bulunuyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü (Kovid-19), ülkemizde de gitgide etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yeni açıklamayla Umre’den dönen bir vatandaşımızda corona virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte ülkemizde bulunan resmi Kovid-19 vakası 6’ya yükselmiş oldu.

Bakan Koca’nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini açıkladı. 

Fahrettin Koca: Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin

Son 1 hafta içinde umreden dönen bir vatandaşımızın corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Koca, “Umre’den yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.” şeklinde açıklama yaptı. 
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Dünya’da Etkileri Büyüyor

Ülkemiz dışında dünyanın her kesiminden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çin’de yavaş yavaş kontrol altına alınan Kovid-19 virüsü, şu sıralar Avrupa’da korku salmaya devam ediyor. Özellikle İtalya’da resmi kaynaklara göre 21.157 kişi corona virüsüne yakalanırken, 1.441 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde enfekte olan toplam kişi sayısı 155.423’e ulaşmışken toplam ölüm sayısı ise 5.802’ye çıktı.

Kaynak : https://www.haberturk.com/bakan-koca-umre-den-donen-bir-vatandasimizin-testi-maalesef-pozitif-cikti-2614129
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