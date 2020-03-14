İspanya da Corona Virüsü Karantinasına Alınabilir

İtalya’nın ardından Akdeniz’in bir başka önemli ülkesi İspanya da karantinaya hazırlanıyor. İspanyol hükümeti ülkeyi tamamen karantinaya alma çalışmaları içerisinde. Vatandaşlardan evden çıkmamaları istenirken sokağa çıkışlara sadece işe, hastaneye ya da gıda ve ilaç almaya gitmek için izin verilecek.

Korona virüsü dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Hastalığın en son görüldüğü ülkelerden biri de İspanya oldu. Ülkede corona virüsü vakalarının sayısı gittikçe artıyor. Bu nedenle de yetkililerin daha ciddi önlemler alması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya ülke çapında karantina açıklaması yapmıştı. Benzer bir durumun İspanya’da da yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrı yapılması bekleniyor.

İspanya’da olağanüstü hal ilan edilmişti

El Mundo ve Cadena Ser gazeteleri, halihazırda olağanüstü hal ilan edilmiş olan ülkede daha sıkı önlemlere geçileceğini öne sürüyor. Vatandaşlara evde kalma çağrısı yapılacak ve sadece belli durumlarda sokağa çıkmaları istenecek.

İspanya’da yeni dönemde vatandaşların yalnızca işe gitmek, hastanelere ulaşmak, ilaç ve gıda almak amacıyla evden çıkmalarına izin verilecek. Alınan önlemler bununla da sınırlı kalmayacak.

Ülkenin İçişleri Bakanlığı, yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm kolluk kuvvetlerinin kontrolünü alacak. Gazetelerde çıkan haberler, İspanyol hükümetinin kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

Toplam vaka sayısı 6 bine yaklaştı

İspanya, şu ana kadar 5945 vaka ile en çok vakanın görüldüğü ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Ülkenin yetkili makamlarınca yapılan açıklamalara göre Corona virüsü nedeniyle 191 kişi hayatını kaybetti. Ülkede önlemlerin arttırılması, bu anlamda düşünüldüğünde çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

Virüs belli yaş üzerindeki insanları daha fazla etkiliyor. İtalya, İspanya gibi genel olarak insanların uzun yaşadığı ve ortalama yaşın yüksek olduğu ülkelerde de haliyle hassasiyet daha yüksek seviyede oluyor. Vatandaşların önemli bir kısmı doğrudan salgının hedefi durumunda bulunuyor.