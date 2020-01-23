Corona Virüsü, Yılanlardan İnsanlara Bulaşmış Olabilir

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, Asya ülkesinde yüzlerce kişiyi etkiledikten sonra çevre bölgelere de yayılmıştı. Pekin Üniversitesi’nden araştırmacılar, Corona virüsünün yılanlardan insanlara bulaşmış olabileceği yönünde bulgular elde ettiler.

Geçtiğimiz aralık ayında Corona ismi verilen yeni bir tür virüs, Çin’in Wuhan şehrinde insanları etkilemeye başladı. Corona virüsünün yüzlerce insana bulaşmasının ardından Çin yönetimi, konuyla ilgili çeşitli önlemler aldı. Wuhan’ın ardından Çin’in çeşitli bölgelerinde de insanlara bulaşan Corona virüsü, Tayland, Japonya, Güney Kore ve ABD’ye kadar yayıldı.

Corona virüsüne karşı mücadele için virüsün kaynağını araştıran araştırmacılar, virüsün hayvan ürünleri satılan gıda pazarından yayılmış olabileceğini düşünüyorlar. Hayvan ürünleri satılan bu gıda pazarında çiftlik hayvanlarının yanı sıra yılan, yarasa gibi vahşi hayvanlarda satılıyor.

Virüsün kaynağını araştıran Çin’deki Pekin Üniversitesi’nden Wei Ji ve ekibi, ilk defa gözlenen Corona virüsünün 5 örneğinden aldıkları gen örneklerini, bilinen 217 virüs türünün genetiği ile karşılaştırdılar. Wei Ji ve ekibinin yaptığı araştırmanın sonunda Corona virüsü, yarasalarda bulunan bilinen bir tür virüse benzerlik göstermiş olmasına rağmen, yılanlarda genetik olarak bulunan bir tür virüse daha çok benzediği tespit edildi. Wei Ji yaptığı açıklamada, yaptıkları analizlerin sonucu olarak en olası virüs kaynağı olarak yılanları tespit ettiklerini açıkladılar.

Corona virüsünün kaynağı olarak yılanlar gösteriliyor

Pekin Üniversitesi’nden araştırmacılar, elde ettikleri bulguları Pensilvanya’da bulunan Pittsburgh Üniversitesi’nden Haita Guo da kontrol etti. Guo, Corona virüsün kaynağının hakkında bu bulguların heyecan yarattığını, ama daha fazla deneysel kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Washington Üniversitesi’nden Peter Rabinowitz de, yeni bir virüs türü olan Corona virüsünün, hayvan ürünleri satılan gıda pazarlarında yarasa ve yılanların beraber satıldığı için iki hayvan türünden birinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Rabinowitz, Corona virüsünün solunum yoluyla bulaşmış olabileceğini de belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de, SARS ve MERS virüsleri ile aynı ailede bulunan Corona virüsü hakkında, 22 Ocak’ta bir acil bir toplantı kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası olarak halk sağlığı açısından acil durum ilan etmeden önce virüs ve nasıl yayıldığı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Corona virüsünün yılanlardan insanlara geçtiği kesin olarak ispatlanamadı; henüz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü hakkında acil toplantı kararını açıklayan Ghebreyesus, “Sürekli büyüyen ve karmaşık bir durumun içindeyiz. Uluslararası bir halk sağlığı acil durumunun ilan edilip edilmeyeceğine dair karar son derece ciddiye aldığım ve yalnızca tüm kanıtları uygun şekilde göz önünde bulundurarak verilebilecek bir karardır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü ile ilgili komite toplantısının bugün gerçekleştirecek. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, toplantının ardından daha fazla bilgi paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.