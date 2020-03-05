Corona Virüsünün İki Yeni Alt Türü Tespit Edildi

Corona virüsü tüm hızıyla yayılmaya devam ederken Çinli bilim insanları, korkutan bir açıklama yaptı. Yaptıkları araştırmaların sonucunda COVID-19 olarak bilinen Corona virüsünün mutasyon geçirdiğini söyleyen bilim insanları, "L" ve "S" olarak isimlendirdikleri iki tip yeni virüs tespit ettiklerini açıkladılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılan Corona virüsü, can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 95 bin 425 kişiye bulaştığı tespit edilen virüs, 3.286 kişinin hayatına mal oldu. Tespit edilen vakaların 53 bin 307'si virüsten kurtulmayı başarırken 38 bin 832 kişinin durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Dünya genelindeki tüm ülkeler Corona virüsü ile topyekün mücadele etmeye çalışıyorlar. Ancak alınan önlemler, virüsün en az 14 gün boyunca etki göstermiyor oluşu nedeniyle yeterli olmayabiliyor ya da zamanında müdahaleyi geciktiriyor. Bu da virüsün bir anda patlama yaşamasına neden oluyor.

İnsanların Corona virüsü ile ilgili endişesi maksimum seviyeye ulaşmış durumdayken, Çinli bilim insanlarından gelen yeni bir açıklama daha da korku saldı. Çünkü Çinli bilim insanlarına göre COVID-19 olarak bilinen yeni Corona virüsü mutasyon geçirdi. Corona virüsünün yakın zamanda 149 mutasyon noktası oluşturduğunu ifade eden bilim insanları, virüsün "L" ve "S" olarak isimlendirilen iki alt tür olacak şekilde mutasyon geçirdiğini açıkladılar.

Mutasyon geçiren Corona virüsünün yeni türleri ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, çarpıcı sonuçlara ulaştılar. L türü ve S türü Corona virüsünün insanlara yayılma konusunda ve görüldüğü coğrafi alanlarda ciddi farkların olduğunu ifade eden bilim insanları, S türü Corona virüsünün daha eski bir versiyon olduğunu, L türü Corona virüsünün ise daha bulaşıcı ve agresif bir yapısının olduğunu vurguladılar.

Çinli bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Corona virüsünün L tipi, virüsün ortaya çıktığı ilk dönemlerde yaygındı. Ancak özellikle ocak ayı sonu itibarıyla L tipi Corona virüsünün yayılma hızında ciddi bir azalma yaşanmış. Bilim insanlarına göre bu tip virüse acilen müdahele edilmesi gerekiyor çünkü müdahele edilmediği takdirde virüs yayılma hızını artırıyor.

Bilim insanlarına göre Corona virüsünün alt türlerinin tespit edilip iyice anlaşılması ve buna uygun bir şekilde de tedavi yöntemlerinin bulunması gerekiyor. Farklı tedavi yöntemlerinin Corona virüsüne karşı verilen savaşta önemli olduğunu ifade eden bilim insanları, doğru tedavinin bu virüs salgınını zayıflatabileceğine inanıyorlar.