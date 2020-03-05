Apple, Çin’de devam eden corona virüsü salgını nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Şirket şimdi de ürün ve parça değişimlerinde stok sorunları yaşamaya başladı.

Corona virüsü, günlük hayatı etkilediği gibi iş dünyasını da etkiliyor. Apple, corona virüsü nedeni ile sorunlar yaşayan şirketlerden yalnızca bir tanesi. Üretiminin büyük bir kısmı Çin'de olan ve corona virüsü nedeni ile ürün tedariğinde sorunlar yaşayan Apple'ın stokları alarm vermeye başlamış durumda.

Bloomberg’in bildirdiğini göre Apple, değişimde kullanılacak iPhone’lar konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Şirket, teknik destek çalışanlarına değişimde kullanılacak iPhone’ların iki ile dört hafta arasında ertelemeli olarak tedarik edileceğini bildirdi.

Apple, garanti kapsamında olan iPhone’ların ağır hasar görmesi durumunda cihazları değiştiriyor. Ancak görünen o ki şirketin bu değişimlerde kullandığı cihazlar konusunda tedarik sorunu yaşanıyor. Apple’ın teknik destek elemanları, yedek parça konusunda da eksiklikler olduğunu bildiriyorlar. Apple, değişim için yeni iPhone bulunmadığı koşullarda ilerleyen dönemde tedarik edilecek iPhone’ların kargo ile gönderileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor, Apple’ın iPhone’ların lenslerinin tedariği konusunda da sorun yaşadığını gösteriyordu. iPhone’ların parçalarının tedariğinde yaşanan bu sorunlar bir süre daha Apple’ın başını ağrıtacağa benziyor.

Apple, corona virüsü salgını nedeniyle Çin’de kapattığı bazı mağazalarını yeniden açmaya başladı. Mağazaların yeniden açılması, şirketin virüs salgını nedeniyle yaşadığı sorunları aşmaya başladığını gösteriyor olabilir. Ancak yedek iPhone’ların stoklarında yaşanan sorunlar, birkaç hafta daha devam edecek gibi görünüyor.