Çin Aşısı Coronovac Ölümleri Önlemede Yüzde 80 Etkili

Geçtiğimiz hafta Çin’in resmi olarak aşıların yüksek koruma sağlamadığını belirtmesinin ardından, bu sefer de aşının ölümleri yüzde 80 önlediği açıklaması yapıldı.

Şili’de Coronavac aşısı sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Aşılanan kişilerden alınan verilere göre Coronavac COVID-19 virüsü kaynaklı ölümleri yüzde 80 oranında önlüyor. Bununla birlikte aşının virüs kaynaklı semptomları önlemede yüzde 67 etkili olduğu belirtildi.

Sinovac’ın ürettiği aşı Coronavac hakkında Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin Başkanı Gao Fu, basın toplantısında yaptığı açıklamada kendi aşılarının yüksek koruma oranlarına sahip olmadığı açıkça belirtmişti. Şimdiyse Şili’den gelen resmi açıklamalar, aşının ölümleri önlemede yüzde 80 etkili olduğunu gösteriyor.

Brezilya aşının etkinlik oranını yüzde 50,4 olarak açıklamıştı

Brezilya, Coronavac aşısının etkinlik oranını yüzde 50,4 olarak açıklamıştı. Baktığımızda Şili’nin açıklamasına istinaden yüzde 17 daha az. Aynı testlerde BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik düzeyininse yüzde 97 olduğu söylenmişti. Bunun yanı sıra Çin’de geliştirilen bir diğer aşı olan Sinopharm aşısınınsa etkinlik düzeyinin yüzde 79 olduğu bildirilmişti.

Ülkelerin “nüfusun yaşı, aşılama oranı, vaka sayısı” gibi verilerin tümden değerlendirilmesi gerekliliği bu noktada cidden dikkat çekiyor. Veriler arasında yaşanan tutarsızlıklardan dolayı aşıların ne derecede iyi çalıştığı henüz belli değil. Matematiksel olarak oranlar ciddi farklılık gösterirken, mRNA aşılara göre pasif aşıların daha çok ilgi görmesi de oldukça düşündürücü. Elbette şöyle bir durum da söz konusu: Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Wang Huaqing’a göre Coronavac’ın koruyuculuğu 6 aydan uzun sürüyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle Çin’in de mRNA aşılar konusunda yeni girişimler yapacağı belirtilirken sizce aşılar gerçekten koruyucu mu?