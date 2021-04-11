Çin'den Resmi Açıklama: Aşılar Yüksek Koruma Sağlamıyor

Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin başkanı Gao Fu, basın toplantısında yaptığı açıklamada kendi aşılarının yüksek koruma oranlarına sahip olmadığı açıkça belirtti. Gao Fu, batılı ülkelerin kullandığı aşı tekniğine de dikkat çekti.

Koronavirüse büyük oranda karşı koyabilmek için tüm gözler geliştirilen aşılardayken bugün ülkemizde haftalardır kullanılan aşıyı da ilgilendiren bir açıklama geldi. Çin’in devlet kuruluşu Hastalık Kontrol Merkezi’nin Başkanı Gao Fu, yaptığı açıklamada kendi geliştirdikleri aşıların “yüksek koruma oranlarına sahip olmadıklarını” söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gao Fu, “Aşılama süreci için farklı teknik hatlardan farklı aşılar kullanıp kullanmayacağımız artık resmi olarak değerlendirilmektedir” sözlerine yer verdi. Yetkili isim, bunun dışında stratejide yapılacak olası değişimler hakkında bir şey söylemezken BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarında kullanılan mRNA tekniğine dikkat çekti.

Çin, batılı ülkelerin kullandığı yönteme yönelebilir:

Çin, aşı geliştirme sürecinin ilk etaplarında batılı ülkelerin yeni bir teknik olan mRNA’ya gösterdiği ilgiyi göstermedi ve geleneksel yöntemlerden faydalandı. Ülkemizde kullanılan Sinovac üretimi CoronaVac aşısı, eski bir aşı üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemiyle üretildi. Bu aşıda enfekte etme özelliğini yitirmiş virüs hastaya enjekte ediliyor ve hastanın bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Gao Fu’nun son açıklamasında hakkında “Herkes, mRNA aşılarının insanlığa sağlayabileceği faydaları göz önünde bulundurmalıdır. Hâlihazırda birkaç çeşit aşıya sahibiz diye bunu göz ardı etmemeliyiz ve dikkatle takip etmeliyiz.” ifadelerini kulalndığı mRNA aşılarıysa laboratuvarda üretilen genetik kodun kısmen vücuda enjekte edilmesi yoluyla bağışıklık kazandırıyor.

Ülkemizde kullanılan Sinovac aşısının etkinlik düzeyi, Brezilya’da yapılan testlerde %50,4 olarak açıklanmıştı. Aynı testlerde BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik düzeyininse %97 olduğu söylenmişti. Bunun yanı sıra Çin’de geliştirilen bir diğer aşı olan Sinopharm aşısınınsa etkinlik düzeyinin %79 olduğu açıklanmıştı.