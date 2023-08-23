Evden çalışanlara, oyunculara ve hatta içerik üreticilere ilaç gibi gelecek bilgisayar masası Corsair Platform:6 duyuruldu. Bu "masa", pek çok arabada bile bulamayacağınız kadar çok özelleştirme seçeneği sunuyor.

Pandemi sonrasında uzaktan çalışma, pek çok iş kolu için standart hale geldi. Ayrıca evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte oyunlara olan ilgi de arttı ve pek çok kişi "Madem oyun oynuyorum, niye yayın açmayayım?" diyerek yayıncılığa da adım attı. Bu üç eylemin en büyük ortak noktasıysa günün büyük bölümünü masa başında geçirmek.

Corsair, hem uzaktan çalışanlara hem oyunculara hem de içerik üreticilere hitap eden yeni ultra fonksiyonel bilgisayar masasını duyurdu. "Platform:6" olarak isimlendirilen masa, bir bilgisayar masasından bekleyebileceğiniz her şeyi, hatta fazlasını sunuyor. Baştan söyleyelim; bu ilginç ürün yılın ilerleyen döneminde satışa sunulacağından henüz fiyatını bilmiyoruz.

Karşınızda Corsair Platform:6

Her şeyden önce; Platform:6'nın pek çok özelliğinin opsiyonel olduğunu, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sipariş verebileceğinizi belirtelim. Örneğin aşağıdaki görselde iki farklı kullanıma göre konfigüre edilmiş Platform:6 görebilirsiniz.

Corsair tarafından paylaşılan bilgilere göre çift monitör standı, kablo düzenleyici, dahili USB Type-A ve Type-C bağlantı noktaları standart olarak geliyor. Ancak basın görsellerinde görülen raf, çekmece ve diğer standların hangilerinin varsayılan olarak geleceğini bilmiyoruz. Platform:6'nın en güzel yanıysa masanın işlevselliğini artırabilecek aksesuarları takabileceğiniz modüler bir ray sistemine sahip olması.

Corsair Platform:6'nın yüksekliğini de dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısı ile ister oturarak normal şekilde isterseniz de ayakta kullanabiliyorsunuz. Masanın "Creator Edition" sürümünde seçtiğiniz yükseklik ayarını hafızasına kaydeden motorlu bir sistem dahi bulunuyor. Ayrıca yan uzantılar ile 30x70cm ölçülerinde masayı uzatabiliyor, askı panoları ile kulaklık, oyun kolu gibi aksesuarlarınızı asabiliyorsunuz.

Corsair Platform:6 resmi olarak satışa sunulduğunda bu haberimizi güncelleyecek ve fiyatı hakkında bilgi sunacağız. Dürüst olmak gerekirse günün 10-12 saatini bilgisayar başında geçirenler için mikrofondan monitöre her türlü donanım ve aksesuarı yer kalabalığı ve kablo karmaşası yaratmadan saklayabilecek bir masa son derece ilgi çekici görünüyor. Ancak Platform:6'nın bizler için pek de uygun fiyatlı olmayacağını şimdiden tahmin edebiliriz.