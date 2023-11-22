Çorum'da bulunan Hattuşa Antik Kenti'nde, 2250 yıllık olduğu tespit edilen bir testere bulundu. Testere, bugünkü modellere benzemesiyle dikkat çekiyor.

Hitit Medeniyeti döneminin başkenti olarak bilinen Hattuşa Antik Kenti'nde ilginç bir eser bulundu. Çorum'un Boğazkale ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, 2250 yıllık olduğu anlaşılan bir testere bulundu. Binlerce yıllık testere, günümüzdeki ürünlere benzerliği ile dikkat çekiyor.

Hattuşa Antik Kenti, arkeologlar için bulunmaz bir nimet. İlk kez 1906 yılında başlayan kazı çalışmaları, 117 yıldır devam ediyor ve bugün bile yeni bir kalıntı çıkabiliyor. İşte 2250 yıllık testere de bunlardan biri. Buldukları testere ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Andreas Schachner, bu kadar eski bir testerenin Anadolu için bir ilk olduğunu belirtti.

2250 yıllık testere, işte böyle görünüyor:

Hattuşa'da devam eden kazı çalışmalarının bir numaralı ismi olan Prof. Dr. Andreas Schachner, testere ile ilgili olarak şöyle konuştu:

Bu testere kazı alanında Galat dönemine ait binada bulundu. Bu binanın kullanımı yaklaşık 2 bin 250 yıl öncesine tekabül ediyor. Normalde bu döneme ait testere bulunması çok ilginç bir şey. Biraz araştırma yaptık, çok fazla örneği yok. Daha sonraki Roma dönemlerine ait birkaç tane örnek tespit edebildik ama milattan önce 3'üncü yüzyıla ait bir testere en azından Anadolu'da henüz görülmemiş.



Detaylı incelediğimizde, testerenin dişlerine baktığımızda modern veya yakın çağlara kadar kullanılan araç gereçlere çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Demir biraz kalın ama onun dışında bugünkülerle aynı tarzda olduğunu görüyoruz. Yani insanın işleyen bir aracı kolay kolay değiştirmediğini görüyoruz.



İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin kesiştiği noktadayız. Ağaç işlemenin her dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ancak bu testere veya Hitit testeresiyle kesilen ağaçları, yapılan ağaç işlerinden günümüze kadar korunan hiçbir iz yok. Dolayısıyla bu eserler sayesinde kültürlerinin sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz.

Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda olan testerenin, aslında bir tutamaç ile kullanıldığını söyleyen bilim insanı, bu tutamacın yapısını şöyle anlattı:

Testerenin iki kenarındaki deliklerden anladığımız kadarıyla üzerinden yarım daire şeklinde tutamaç olduğunu düşünüyoruz. Böylece dönemin marangozu, ahşaptan tutup hareket ettirerek testereyi kullanmış olabilir.