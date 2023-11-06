Kayseri Ağırnas'ta en az 2.000 yıllık olduğu anlaşılan bir yer altı şehri bulundu. Tadilat sırasında şans eseri bulunan yer altı şehri, Mimar Sinan'ın doğduğu evin bulunduğu sokakta yer alıyor.

Kayseri'de en az 2.000 yıllık olduğu tespit edilen bir yer altı şehri bulundu. Mimar Sinan'ın doğduğu evin bulunduğu sokakta bulunan yer altı şehri, 150 - 200 metre uzunluğunda ve bazı yerleri de geçmişte kapatılmış durumda.

İç Anadolu, yer altı şehirlerinin yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor. Özellikle de Kapadokya, yer altı şehirleri açısından oldukça zengin bir bölge. Kayseri'de de çok sayıda yer altı şehri olduğu zaten bilinir ve bunların büyük bir bölümü, gün yüzüne çıkarılmıştır. Ağırnas'ta yapılan son keşif, bölgedeki yer altı şehirlerine bir yenisinin daha eklenmesini sağladı.

Yer altı şehri, ev tadilatı yapılırken bulundu

Kayseri'deki yer altı şehri, Mustafa Halıcıoğlu isimli bir vatandaşın evini tadilat ettirmek istemesiyle gün yüzüne çıktı. 5 yıl önce harekete geçen ve Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokaktaki 4 evi de satın alarak tadilat işlemlerine başlayan Halıcıoğlu, geçmişte samanlık olarak kullanılan yerin aslında bir yer altı şehri olduğunu fark etti. Daha sonra Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından başlatılan çalışma, 2.000 yıllık yer altı şehrinin ortaya çıkmasını sağladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, ÇEKÜL Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy oldu. Keşfedilen yer altı şehrinin Kapadokya'da bulunan yer altı şehirlerine çok benzediğini aktaran Prof. Özsoy, şöyle konuştu:

Burada tüneller ile geçiş yapılabilen birbirinden bağımsız en az 2 katman görünüyor. Mülkiyet sebebiyle bazı yerler kapatılmış durumda. Kapatılmamış yerler için konuşacak olursak, yer altı şehrinin en az 150-200 metre uzunluğu var. Bölgedeki yer altı şehirlerinin tarihi kadar eski durumda. En az 2 bin yıllık diyebiliriz. Zaman içinde yaşayanların burayı terk etmesi ile daha sonraki kişiler tarafından ahır, samanlık ve depo olarak kullanılmış.

Daha sonra yeryüzüne çıkılarak yukarıdaki konutlar yapılmış. Yer altı şehri olma özelliklerinin tamamını sağlamakta. Dolayısıyla Ağırnas'ta, 'Halıcıoğlu' yer altı şehrinin keşfi ve ölçülmesi ile literatüre yeni bir yer altı şehri ilave edilmiş oldu. Mekanizmalar, geçişler ve kapatma taşları, çok ilginç. 50 santimetre ve 1,5 metre genişliğinde kapatma taşları var. Kapadokya'daki yer altı şehirlerinin kapatma taşı özelliği, mekanizmaları, yaşam yerleri ve geçişlerin birebir aynısı.

150 - 200 metrelik yer altı şehrinin ortaya çıkarılmasını sağlayan Mustafa Halıcıoğlu isimli vatandaş da bazı açıklamalarda bulundu. Halıcıoğlu, yaptığı keşifle ilgili şöyle konuştu:

Evin altında yer altı şehri olduğunu bilmiyorduk. Buraları ahır ve samanlık olarak kullanıyorduk. Işık olmadan girmeye korkardık. Buradaki pislikleri temizledikçe yer altı şehri ortaya çıktı. Hocalarımdan fikir alarak buraları temizledik. Üst yapı, ölü haldeydi. Orada da çalışmalar yaptık. Buradaki tek amacımız; gelecek nesillere bizden de bir eser kalması.

Bu süreç hem maddi hem de manevi olarak bizi çok yıprattı. Devletimiz bu konuda inşallah bize destek olur ve değerleri ortaya çıkarırız. 5 yıldır burada kendi sermayemiz ile yaz-kış çalışıyoruz. Buraya gelen turistler virane yerine bir şeyler görsün istiyoruz. Çalıştığımız yer altı şehrinin, 300 metrekare olduğunu tahmin ediyorum. Burasının tamamı pislik doluydu. Son yüzyılın molozu ve çöpü, buralara doldurulmuştu. Bizi en çok yoran da bu oldu. Yüzeysel temizlik yaptık. Burasının 3-4 katlı olduğunu tahmin ediyoruz. Burayı ciddi bir şekilde gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Bu da şahıslar için çok zor. Burada çok ciddi bir tarih var.