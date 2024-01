Türünün şu ana kadar çıkan tek örneği olan bir Counter Strike 2 silah kaplaması, sahibine büyük bir servet kazandırabilir, tabii satarsa.

Popüler Twitch yayıncısı ohnePixel, oyunda 10 yıldır var olan ancak şimdiye kadar kimseye çıkmayan silah kaplaması keşfini X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. STARTRAK AK-47 Blue Gem adlı silah kaplamasının, 1 milyon dolara alıcı bulabileceği düşünülüyor. İşin ilginç yanı bu silah kaplaması, bu fiyata satılsa bile en yüksek teklifi almış olmaz.

CS'de yer alan silah kaplamalarının farklı değerlendirme ölçütleri oluyor. Silah tipine, desenine, aşınmışlığına ve nadirliği gibi bazı etmenlere göre fiyatları oldukça şaşırtıcı noktalara gidebiliyor. Blue Gem olarak adlandırılan silah kaplamaları ise oldukça nadir çıkıyor. Bu kaplamalarda silahın büyük kısmı özel bir parlak mavi dokuya sahip oluyor.

Türünün bilinen tek örneği, 10 yıl sonra keşfedildi

Counter-Strike serisinin her zaman için en popüler silahları arasında yer alan AK-47, bilinen adıyla kalaşnikof için hazırlanan bu silah kaplaması, ilk defa bu kalitede ortaya çıktı. STATTRAK, Factory New, 661 Pattern olarak daha önce kutulardan çıkmayan ya da üretilmeyen bu kaplama, türünün tek örneği olmasını ise Factory New yani yepyeni, gıcır gıcır olmasına borçlu. Yoksa kaplamanın geçmişte "hafifçe aşınmış" versiyonları satışa çıkmıştı.

Bu dikkat çekici nadirlikteki silah kaplaması, ilk olarak Çin menşeli ticaret sitesi Buff'ta ortaya çıktı. Böylece artık şehir efsanesine dönüşmüş olan kaplamanın gerçekten de oyunda olduğu kanıtlanmış oldu. Öte yandan bu kaplama satılsa bile en yüksek teklifi almış oyun içi ürün olmayacak, o rekor, 1,5 milyon dolarlık reddedilen teklifle 387 pattern Karambit Case Hardened'da bulunuyor.

Elinizde aşağı yukarı 800 bin ilâ 1 milyon dolar arasında bir fiyata satılabilecek bir silah kaplaması olsaydı satar mıydınız?