Counter Strike, Steam'de Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı

Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) çevrimiçi oynanan aksiyon türünde bir oyundur. İlk çıktığı zamandan bu yana en çok oynanan oyunlar arasında yerini alıyor. Steam’de sık sık anlık oyuncu rekorunu kıran CS:GO, yine kendi rekorunu kırdı.

Valve'nin 2012'de piyasaya sürdüğü rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu en efsane oyunlar arasında yerini alıyor. Bu ayın başlarında 876.575 eş zamanlı oyuncunun Counter Strike oynamasıyla oyun, etkileyici bir zirveye ulaştı. Counter Strike, daha önce de Nisan 2016’da düzenlenen bir oyun turnuvasında 850.485 oyuncunun eşzamanlı oyuna girerek zirveye çıkmasına yardımcı olmuştu. Fakat şubat ayında ise 876.575 oyuncuyla yeniden kendi rekorunu kırdı.

Elbette ki Counter Strike kendi rekorunu kırmaya doymuyordu. Alınan bilgilere göre Counter Strike: Global Offensive'in eşzamanlı yeni rekoru aslında sadece birkaç hafta önce yeniden kırıldı. 924.045 oyuncunun aynı anda CS:GO’ya girmesiyle Counter Strike yeniden tahtına oturdu.

Peki CS:GO neden tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından birisi oldu ve devamlı kendi rekorunu kırdı? Bunun nedeni henüz tam olarak bilinmese de bazı kişiler bu sayıların Çin’deki oyunculardan dolayı olabileceğini söylüyor. Çin’de insanların birinci şahıs nişancı oyunlarına ilgi duymaya başlaması ve oyunun popülerleşmesi bu kadar yüksek sayıların olmasına neden oluyor.

İddialara göre özellikle de şu anda Çin’de yaşanan corona virüsü sebebiyle insanların evlerinden dışarı çıkamaması onları online oyunlara sürüklüyor. Evlerin içinde kapana sıkışan oyuncular vakit geçirmek için Counter Strike oynamaya başladı.

Yapılması planlanan büyük bir Counter Strike turnuvası corona virüsünün olması nedeniyle online bir şekilde yapılmak zorunda kaldı. Çünkü bilgisayar oyuncuları turnuvaya bireysel olarak katılmak yerine online olarak katıldı. Bu da çevrimiçi olarak büyük bir oyuncu kitlesinin oyuna katılmasına neden oldu.