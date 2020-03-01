Bir Oyuncu, GTA: Vice City İçin Grafik Yaması Yayınladı

GTA serisinin ülkemizde de oldukça sevilen oyunlarından bir tanesi olan Vice City, 2002 yılında raflardaki yerini almıştı. Tabii geçen zaman içerisinde Vice City’nin grafikleri biraz eskidi ancak oyunun Steam topluluk üyelerinden bir tanesi oyun için yeni grafik dokuları yaması çıkardı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ve en popüler oyun serilerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki Grand Theft Auto ve bu serinin en sevilen oyunlarından bir tanesi de Vice City. Bundan yaklaşık 18 sene önce 27 Ekim 2002’de piyasaya sürülen oyun pek tabii diğer birçok oyun gibi zamana karşı gücünü kaybetti.

Ancak GTA: Vice City’nin yaşlanan diğer oyunlardan bir farkı bulunuyor: hayranları. Oyunun hayranları, oyuna yaptıkları dokunuşlarla Vice City’nin yaşlanmasını bir nebze de olsun geciktirmeyi başarıyorlar.

Zamana meydan okuma çabaları

Yıllar içerisinde oyun dünyasında birçok şey değişti ve yaşanan bu değişimlerin bir kolu da grafiklerdeki gelişim oldu. Yukarıda da söylediğimiz gibi 2002 yılında çıkan bir oyunu, günümüz oyunlarıyla kıyaslayınca grafiklerinin biraz yavan kaçtığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun Steam topluluğu bu konuya el attı.

‘msborges’ isimli bir mod topluluğu üyesi, GTA: Vice City’ye daha taze bir görünüm veren geliştirilmiş doku yamasını yayınladı. Tabii bu modun GTA V için yapılanlar kadar iyi olmadığı aşikâr olsa da Vice City’nin grafikleri için oldukça önemli bir gelişme diyebiliriz. Ayrıca grafik dokularında yapılan bu değişiklik, oyunun estetiğinden de herhangi bir şey götürmüyor.

GTA: Vice City gibi oyunlarında bilgisayar ortamında bulunuyor olması tıpkı bu örnekte olduğu gibi yetenekli insanların oyunlara yenilikler katmasını sağlıyor. Tabii bu her zaman eski oyunların grafiklerinin iyileştirileceği anlamına gelmiyor. Bazı kişiler yeni oyunları, eski konsolların grafiklerine göre de modlayabiliyor.