120'den Fazla Ülke COVID-19 Salgının Araştırılmasını İstiyor

Bugüne kadar dünya çapında 5 milyona yakın kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs salgının kökenine dair tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, 120'den fazla ülke salgına dair bağımsız bir soruşturma başlatılması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) çağrıda bulundu. Çin ise bu soruşturma için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünya çapında pandemiye yol açan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, kökenleri itibarıyla hala gizemini koruyor. Business Insider’ın haberine göre, ölümcül salgının nasıl ortaya çıktığının araştırılması için Dünya Sağlık Asamblesi’ne (WHA) sunulmak üzere hazırlanan çağrı metnine imza atan ülkelerin sayısı 123’e ulaşmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) üye 194 üye devlet tarafından yönetilen WHA, örgütün en üst düzey karar alma organı konumunda. Çin’in salgındaki rolünü ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan tasarının kuruldan geçebilmesi için 194 üyeli meclisin üçte ikisinin, diğer bir deyişle 129 ülkenin imzası gerekiyor.

COVID-19 salgını nedeniyle Çin'in üzerinde baskı giderek artıyor

Söz konusu araştırma talebine yönelik bugün bir açıklama yapan Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, böyle bir soruşturmanın başlatılması için henüz çok erken olduğunu savunarak, tasarıya itiraz etti. Avustralya Dışişleri Bakanı Greg Hunt ise COVID-19 salgınına dair “tarafsız, bağımsız ve kapsamlı bir değerlendirme” yapılmasını amaçlayan tasarının onaylanmasını beklediğini söyledi.

Öte yandan bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi (DSA), bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemi ile başladı. Açılış töreninde konuşma yapan isimlerden birinin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA), tarihinde ilk kez video konferans yöntemi ile düzenliyor

Yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, dünyadaki diğer ülkelere yayılmadan önce aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktı. Genel kanı, virüsün şehirde vahşi hayvanların satıldığı bir pazarda insanlara geçtiği yönünde, ancak Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün söz konusu pazara sadece 200 metre uzaklıkta olması, salgının kökenine dair bazı soru işaretlerine neden oluyor.

Bilimsel olarak SARS-CoV-2 adı verilen yeni tip koronavirüsü hakkında hala öğreneceğimiz çok şey var. Sorular net, ancak cevaplar şu an için belirsiz. Çin, pandemi hala devam ettiği için bağımsız bir soruşturma açılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Pekin hükümetinin salgın kontrol altına alındıktan sonra nasıl bir tutum sergileyeceğini ise zamanla göreceğiz.