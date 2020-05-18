Tek Bir Kişi, 52 Kişiye 2,5 Saatte Koronavirüs Bulaştırdı

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, 2.5 saatlik bir çalışmaya katılan asemptomatik bir koro üyesinin, COVID-19 komplikasyonlarından ölen iki kişi de dahil olmak üzere 61 meslektaşının 52'sini enfekte ettiğini ortaya koydu.

İlk zamanlar hem toplumların hem de bilim insanlarının bulaşma mekanizmasını anlamakta zorluk çektiği yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, artık çoğu yönden kendini açık etmiş durumda. Uzun zamandır şunu biliyoruz: Koronavirüsü başka insanlara enfekte edebilecek virüslü damlacıklar yaymak için sadece konuşmak bile yeterli.

Öte yandan, daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi giderek artan sayıda simülasyon, damlacıkların öksürük veya hapşırma sonrasında havada nasıl seyahat ettiğini de gözler önüne seriyor. Bu çalışmalar ayrıca kapalı bir alanda hava dolaşımının COVID-19'lu mikro damlacıkların dağılımına katkıda bulunabileceğini ve bölgedeki diğer insanlar için enfeksiyon riskini artırabileceğini gösteriyor.

Tüm bunlar arasında belki de en endişe verici olanı, virüsün çeşitli yüzeylerde günlerce hayatta kalabildiğini kanıtlayan araştırmalar olsa gerek. Bu nedenle, bir kişi konuştuğunda, hapşırdığında veya öksürdüğünde, etrafındaki her şey virüs içerebilen damlacıklar ile kirlenebilir. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan, yüzüne götüren kişiler ise yüksek oranda hastalığın pençesine giriyor.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir çalışma, 2.5 saatlik bir çalışmaya katılan asemptomatik bir koro üyesinin, COVID-19 komplikasyonlarından ölen iki kişi de dahil olmak üzere 61 meslektaşının 52'sine virüsü bulaştırmaktan sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre, korodaki bir kişinin 7 Mart'ta veya yakın tarihlerde başlayan soğuk algınlığı benzeri semptomları vardı. Kişi karantinada kalmak yerine sadece üç gün sonra koro çalışmasına katıldı. 10 Mart akşamı başlayan çalışma, 2,5 saat sürdü. Birkaç üye, her biri 20 sandalyeden oluşan altı sıraya yerleştirilen sandalyeleri kurmak için salona erken geldi. Çalışmaya 122 kişilik ekipten sadece 61 kişi katıldığından, bazı insanlar 40 dakika boyunca farklı bir yerde çalıştı.

Daha sonra 50 dakikalık ayrı bir seans için iki küçük gruba ayrıldılar. Her grup daha küçük bir odaya taşındı ve çalışma sırasında yan yana oturdu. Daha sonra 15 dakikalık bir ara verdiler ve ardından eski sandalye düzeninde 45 dakikalık bir ortak oturum için tekrar toplandılar.

Katılımcılar, çalışmadan bir ila 12 gün sonra koronavirüs semptomları göstermeye başladılar. 53 hastanın üçü hastaneye kaldırıldı ve ikisi yaklaşık iki hafta sonra hayatını kaybetti. CDC, 19'unun olası vakalar olarak sınıflandırıldığını ancak semptom gösterip göstermediklerini doğrulamak için sağlık yetkililerini aramadıklarını belirtiyor.

Araştırma bizlere, kalabalık yerlerde yüz maskesi kullanmamanın ve insanlarla aynı yüzeylere dokunmanın COVID-19 hastalığı için en önemli risk faktörleri olduğunu bir kez daha gösteriyor, ancak söz konusu olay sırasında ABD’de henüz ulusal kriz ilan edilmediğini ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığını belirtmekte fayda var.