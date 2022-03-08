COVID-19'un Beyindeki Gri Maddeyi Azalttığı Keşfedildi

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, COVID-19'un uzun süreli etkilerinden bir yenisini daha ortaya koydu. Araştırma, hastalığı hafif geçirenlerin bile beynindeki gri maddenin önemli derecede azaldığını gösterdi.

Koronavirüs, günümüzde tüm dünyada her gün yüz binlerce kişiye bulaşmaya devam etse de virüsün yeni mutasyonları, önceki mutasyonlara göre şiddetli hastalığa yol açmıyor. Fakat virüs, bilim dünyası için halen gizemlerle dolu olmaya devam ediyor. Bu gizemin bir kısmı da koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığının uzun süreli etkileri.

Bugüne kadar yapılan bazı araştırmalar, COVID-19’un uzun dönemde beyinde küçülmeye dahi yol açabileceğini göstermişti. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaysa ortaya daha ciddi ve ürkütücü bir sonuç koydu. Araştırma, beyindeki gri madde miktarında önemli derecede azalma yaşandığını gösterdi.

Gri madde azalıyor, beyin küçülüyor, kokuyla ilişkili olan korteks zarar görüyor

Yaşları 51-81 arasında değişen 785 UK Biobank katılımcısı üzerinde gerçekleştiren çalışmada COVID-19 geçiren 401 kişi ve 385 kontrol incelendi. Bu kişilerin enfeksiyon öncesi ve enfeksiyondan sonraki beyin görüntülemelerine bakıldı. Görüntüler, beyindeki gri madde miktarının belirgin bir şekilde azaldığını gösterdi.

Gri madde miktarının azalmasının yanı sıra COVID-19’un beyinde koku ile ilişkili olan primer olfaktör kortekste doku hasarına yol açtığını gösteren değişiklikler gözlemlendi. Bununla birlikte araştırma, beyinde belirgin şekilde küçülme yaşandığını da yeniden kanıtladı. Bunu ötesinde araştırmada incelenen hastalar, çoğunlukla COVID-19’u ağır geçiren hastalar da değildi.

Araştırmada yer alan ve COVID-19 geçiren 401 hastanın yalnızca 15’i hastanede yatan hastalardan oluşuyordu.