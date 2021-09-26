COVID-19'un İnsan Beynine Olan Etkisi Araştırıldı

COVID-19 ile ilgili dikkat çekici bir araştırma daha yapıldı. Virüsü geçiren kişilerin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre, virüs hafif seyretse dahi beyinde küçülmeye neden oluyor.

COVID-19 virüsü kaynaklı gelişen pandemi dönemi boyunca virüsle ilgili birçok araştırma yapıldı. Şimdiye kadar birçok can kaybına ve dünya genelinde hasara sebep olan virüsün insan vücuduna verdiği zararlar bilim insanları ve doktorlar tarafından her zaman inceleniyor. COVID-19'un başta akciğerler olmak üzere, vücudun birçok farklı şekilde zarar verdiği de bilimsel araştırmalarla kanıtlandı..

Hakem onayından geçmeyen ve MedRxiv internet sitesinde erişime açılan bir araştırma sonucunda, virüsle enfekte olan hastaların, hastalığı hafif atlatsalar dahi beyinlerinde küçülme meydana geldiği tespit edildi. Araştırmacılar bu çalışma için, 45 bin kişinin COVID-19 pandemisinden önce kaydedilmiş beyin görüntüleme verilerini analiz etti ve ek taramalar için COVID-19 teşhisi konmuş olanlar yeniden çağrıldı.

Frontal ve temporal loblar virüs geçirenlerde daha ince

Söz konusu araştırma için yeniden çağrılan kişilerin virüsü geçirmeden önce ve sonra beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak adına, veriler virüs geçirmeyen kişilerin beyin taramalarıyla da karşılaştırıldı. Bireylerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumuyla ilgili değişkenleri ve sosyoekonomik koşulları da dikkatlice eşleştirildi.

Beyindeki bilgileri işleyen nöronlardan oluşan ve gri madde adı verilen dokuda, virüsle enfekte olanlar ve olmayanlar arasında belirgin farklılıklar göze çarptı. Frontal ve temporal loblar diye bilinen beyin bölgelerindeki gri madde dokusunun kalınlığı, COVID-19 geçiren grupta diğer gruba kıyasla daha inceydi. Uzmanlara göre genel nüfusta, insanlar yaşlandıkça zamanla gri madde hacminde değişim olması normal karşılansa da, bu araştırmada gözlemlenen değişiklikler virüsle enfekte olan kişilerde normalden çok daha büyüktü.