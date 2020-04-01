Çinli Doktordan Türkiye’ye Çok Önemli ‘Yemek’ Uyarısı

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı verilen mücadelede en ön saflarda yer alan Prof. Dr. Wang Yu Guang, Türk basınına konuştu. Bu süreçte dengeli beslenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Çinli doktor, “Dana ve koyun eti ile zor sindirilen yağlı yemek yemeyin” dedi.

Bugüne kadar dünya genelinde 860 bin kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin, uyguladığı sıkı izolasyon yöntemleri sayesinde yeni vaka sayısını sıfıra indirdi ve pandemiyi kontrol altına almayı başardı. Dünyadaki diğer meslektaşları gibi salgına karşı inanılmaz bir mücadele veren Çinli doktorlar şimdi, bu süreçte yaşadıkları deneyimleri farklı ülkelere aktarıyor.

Bu doktorlardan biri de, Wuhan’da salgınla savaşta çok önemli bir rol oynayan Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang Yu Guang. Milliyet gazetesine konuşan Çinli bilim insanı, edindikleri tecrübeleri, yaşadıklarını ve öğrendiklerini Türkiye ile paylaştı.

2002-2003 yılları arasında etkili olan ve 700’den fazla insanı öldüren SARS ile COVID-19 arasındaki farktan bahseden Prof. Dr. Yu Guang, “Wuhan’dayken COVID-19’un SARS’a göre bulaşma gücünün daha kuvvetli, yayılma hızının daha yüksek ve bulaşma yollarının daha çeşitli olduğunu gördüm. İlk dönemde tespit edilmesi kolay değil, salgını kontrol altına almak da SARS’tan daha zor” dedi.

Çin’in salgını iki ayda kontrol altına aldığını belirten Prof. Dr. Yu Guang, tüm ülkede ilan edilen seferberliğin bundaki en önemli faktör olduğunu söyledi. Buna paralel olarak erken tanı, erken teşhis, erken karantina ve erken tedavi ilkesinin benimsendiğini ifade eden Çinli doktor, “Wuhan’da salgının en ciddi döneminde, tıbbi kaynaklar son derece kısıtlı olduğunda kabin hastaneleri zamanında hizmete girdi, mahallelerde giriş çıkış sınırlanması gibi katı tedbirler de alındı. Tedbirler Wuhan’la sınırlı kalmadı, Çin genelinde sıkı tedbirler hayata geçirilerek salgının en kısa zaman içinde kontrol altına alınması hedefine ulaşıldı. Şu an Çin’in çoğu bölgesinde hayat normale dönüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde durumu ağır vakalar için Çin’den aldığı ‘Favipiravir’ adlı ilaç hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yu Guang, “Çin’deki klinik çalışmalar Favipiravir’in virüsün vücutta yayılmasını engelleyebildiğini, semptomları iyileştirebildiğini kanıtladı. Çin-Batı tıbbı birleşimi, durumu hafif olan vakalar için çok etkili, saf Çin tıbbı da hafif vakaların tedavisinde etkili oluyor” dedi.

Türk halkının günlük yaşamda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda çok önemli önerilerde bulunan Çinli doktor, “En önemlisi, etkili önlem. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme, iyi uyku ve paniğe kapılmamak önemli. Çin tıbbına göre COVID-19 virüsünün özelliği “nemli patojen”, bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor” ifadelerini kullandı.