MIT: Koronavirüs 8 Metreye Kadar İlerleyip, Havada Kalabilir

MIT bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lydia Bourouiba, koronavirüsle ilgili yeni bir makale yazdı. Makalesinde virüsün 1.5 metreye kadar yayıldığını söyleyenleri eleştiren bilim insanı, koronavirüsün 8 metreye kadar ilerleyebileceğini ve havada kalabileceğini ifade etti.

Bazı bilim insanları, bu virüsün yayılmasının nasıl durdurulabileceği üzerinde bazıları da bu virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdiyse koronavirüsün yayılma kapasitesi ile ilgili yayın bir şekilde bilinen bir bilgi, MIT tarafından reddedildi.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yeni bir makale yayınlayan MIT doçentlerinden Lydia Bourouiba, diğer bilim insanlarının "Virüs havadan bulaşıyor ve 1.5 metre uzaktaki insana yapışabiliyor." açıklamalarını eleştirdi. 1.5 metre tahmininin 1930'lu yıllarda kullanılan tekniklere göre ileri sürüldüğünü ifade eden Bouroubia, gerçeğin çok farklı olabileceğini sözlerine ekledi.

Bourouiba, yazdığı makalede bugüne dek oluşturulmuş olan koronavirüs rehberlerinin fazla basitleştirildiğini söyleyerek, bu durumun müdahalenin etkisini azaltabileceğini ve bunun da endişe verici olduğunu ifade etti. Kariyerinin büyük bir bölümünde salgın hastalıklar, hapşırık ve öksürüğün dinamikleri üzerinde çalıştığını belirten Bourouiba, koronavirüsün 8 metreye kadar ilerleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Bilim insanı, koronavirüsün 8 metreye kadar yayılabileceğini söylemekle yetinmiyor. Bourouiba, öksürük ve hapşırık nedeniyle ortaya çıkan partikül ve damlacıkların saatlerce havada kalabileceğini ifade ediyor. Bu tezini bir de örnekle destekleyen Bourouiba, Çin'de yapılan araştırmalarda koronavirüs kapan hastaların kaldığı hastane odalarının havalandırma sisteminde bile virüs parçacıklarının tespit edildiğini hatırlatıyor.

Bourouiba'nın yazdığı makaleye ilk tepki Beyaz Saray'dan geldi. Donald Trump'ın oluşturduğu koronavirüsle mücadele ekibi içerisinde yer alan Anthony Fauci, Bourouiba'nın yazdığı makalenin yanlış yönlendirici olduğunu ifade ediyor. Koronavirüsün 8 metreye kadar gidebilmesi için çok güçlü bir hapşırık ya da öksürüğün gerektiğini söyleyen Fauci, Bourouiba'nın modellemesinin pratik olmadığını belirtiyor.