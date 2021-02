COVID-19'a Karşı Küresel Bağışıklık Kazanma Süresi Ne Kadar?

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, ülkelerin ve dünyanın ne zaman sürü bağışıklığı kazanacağını hesapladı. Buna göre dünya genelinde sürü bağışıklığının kazanılması 7 yılı bulabilir.

Şu ana kadar 105 milyondan fazla insana bulaşan ve 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başladı. Tabii aşılama çalışmalarıyla birlikte normale dönüşün ne zaman başlayacağıyla ilgili sorular da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Amerika merkezli bir yayın kuruluşu olan Bloomberg, bu sorunun cevabını aradı. Ortaya çıkan cevap ise beklediğiniz kadar erken olmayabilir. Yapılan hesaplamalara göre, aşı dağıtımı bu hızda devam ederse küresel çapta bağışıklığın kazanılması 7 yıl sürebilir.

Koronavirüse karşı küresel çapta bağışıklık kazanma süresi

Bloomberg'ün hesaplamasına göre, şu ana kadar dünya genelinde 124 milyon kişi COVID-19'a karşı aşılandı. Sürü bağışıklığı için toplumun %75'inin aşılanması gerekliliği hesaba katıldığında İsrail, 2 ay sonra sürü bağışıklığına ulaşıyor. Our World in Data verilerine göre İsrail'de her 100 kişiden 62,1'i aşılanmış durumda.

Bloomberg'ün hesaplamalarına göre ABD'nin bağışıklık kazanması 2022 yılını buluyor. Yapılan hesaplamaya göre aşılama süreci bu şekilde devam ederse ABD, 1 Ocak 2022'de sürü bağışıklığını kazanmış olacak. Our World in Data verilerine göre, şu ana kadar ABD'de her 100 kişiden 11'i aşılanmış durumda.

Aşılama konusunda İsrail'den sonraki en başarılı ülkelerden bir tanesi de İngiltere. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının yoğun bir şekilde kullanıldığı ülkede bağışıklığın 6 ay içerisinde kazanılacağı tahmin ediliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere basını, ülkenin aşılamadaki bu başarısını AB'den çıkmış olmaya bağlıyor.

Peki, Türkiye'de durum ne? Yapılan hesaplamaya göre Türkiye'nin sürü bağışıklığını kazanması 2,6 yıl sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın canlı aşı haritasına göre, Türkiye'de toplamda şu ana kadar 2,6 milyon kişi aşılanmış durumda. Aşılamanın en çok yapıldığı ilk üç şehir; İstanbul, Ankara ve İzmir.

Almanya'nın 3,4, Hollanda'nın 3,9 yıl sonra sürü bağışıklığına kavuşacağı hesaplanıyor. Ayrıca bu hesaplamaların şu anki veriler ve durum üstünden yapıldığını unutmamak gerekiyor. Yeni aşıların ve tedavilerin bulunması, üretim ve lojistik sorunlarının aşılması durumunda bu sürelerin kısalacağı belirtiliyor.