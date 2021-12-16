COVID-19 ile Düzensiz Uyku Arasında İlişki Keşfedildi

Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, COVID-19 ve uyku düzeni arasındaki ilişkiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilim insanına göre uyku apnesi veya horlama gibi sorunlardan muzdarip olan insanlar, COVID-19'un ölümcül komplikasyonlarına daha sık maruz kalıyorlar.

Omicron varyantı nedeniyle yeniden gündemin ana maddelerinden bir tanesi haline gelen koronavirüs pandemisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda, uyku düzeni ve COVID-19 arasında önemli bir bağlantı olduğu ifade edildi. Profesörün açıklamalarına göre uyku problemi çeken vatandaşlar, koronavirüse karşı daha savunmasızlar.

Prof. Dr. Yılmaz, uyku apnesi ve horlama gibi şikayetleri olan vatandaşlar için ayrı bir parantez açtı. Yetersiz uykunun riski zaten artırdığını söyleyen bilim insanı, bunun üzerine uyku apnesi veya horlama gibi şikayetler eklendiğinde COVID-19'un ölümcül komplikasyonlarının daha da yoğun bir hale geldiğini ifade etti. Bu sorunlardan muzdarip olan vatandaşların daha da dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen profesör, "Uyku bozukluğu olan kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli. Çünkü istatiksel olarak uyku bozukluğu olan kişilerin COVID-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

"Pandemi uyku düzeni bırakmadı"

Hikmet Yılmaz'a göre uyku sorunları yaşayan insanların sayısı zaten çok fazla. Üstelik pandemi koşulları, uyku düzensizliği gibi sorunları daha da artırdı. Pandeminin pek çok insanda uyku düzeni bırakmadığını belirten bilim insanı, "İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de COVID-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. COVID-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi. Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozuklukları toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü." ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini belirtmiş oldu.

Bilim insanının üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi de hormonlarla ilgiliydi. Uyku sırasında salgılanan hormonların vücut için çok önemli olduğunu ifade eden nörofizyoloji uzmanına göre iyi uyumayan insanlar, grip ve nezle gibi hastalıklara daha fazla yakalanıyorlar. Ayrıca bu insanların COVID-19 nedeniyle hastanede kalma süreleri de artıyor. Prof. Dr. Yılmaz'ın hormonlarla ilgili açıklaması şöyleydi: Pandemi sürecinde uyku süresinin azalması, miktarının ve kalitesinin bozulması; özellikle derin uyku ve gece uykusu sırasında devreye giren yara iyileşme sürecimizi ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan bazı hormonların salgılanmasını bozuyor. Bunun sonucunda da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Uykunun yara iyileşme sürecimizi hızlandırması bildiğimiz eski bilgiler. Daha önce bunun araştırması yapıldı. Yapılan pek çok çalışmada derin uyku ve gece uykusu sırasında salgılanan büyüme hormonunun yara iyileşmesine olumlu etkileri gözlemlendi. Daha sonraki süreç ise bu hormonun bağışıklık sistemini geliştirdiğini de gösterdi. Bu nedenle iyi uyuyamadığımız bu dönemlerde grip ve nezle oluyoruz. Bu durum hastanede kalma süresini de olumsuz etkiliyor. Yetersiz uyku süreçlerinde komplikasyona yakalanma ya da hastanelere kalma sürelerimiz bu nedenle uzun sürebiliyor.