Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatırlatma Dozu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı hakkında önemli bir açıklama geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama paylaşan Koca, kurulda aşılanma takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatıcı doz olabileceği kararının alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, COVID-19 ve yeni varyant Omicron’a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Twitter’dan yaptığı açıklamayla Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Omicron varyantı, salgının seyri ve aşı programını konuşmak üzere bir araya geldiğini aktaran Koca, toplantıda alınan kararları duyurdu.

Toplantıda Omicron varyantının ülkedeki muhtemel etkilerinin ele alındığını ve yeni varyantla birlikte virüsün çok daha hızlı bir şekilde yayılır hale geldiğini kaydeden Koca; yeni varyantın daha kolay bulaşması dışında hasta etme gücünde henüz olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirterek Omicron için şimdilik tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Öte yandan Koca, Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek en mantıklı önlemin takviye aşılarla güçlendirme olduğunu aktararak inaktif veya mRNA aşısı olan kişilerin, üzerinden üç ay geçmesi şartıyla diledikleri aşı ile hatırlatma dozu vurulabileceğini söyledi.

Belirlenen aşı takvminin üzerinden 3 ay geçen bütün vatandaşlar takviye doz olabilir

Açıklamada aşıların varyantlara karşı etkisine dair elde edilen yeni verilerin incelemeye alındığını ve ülkede günlük vaka sayılarında bir patlama yaşanmamasını aşı programına borçlu olduğumuzu kaydeden Koca, bunda hatırlatma dozunu en erken uygulamaya başlayan ülkelerden birisi olmamızın payının da oldukça büyük olduğunun altını çizdi. Ancak Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde olduğu üzere ülkemizde de her an baskın hale gelebileceğine dikkat çeken Koca; bu durumun önüne geçmek adına toplantıda, belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 ay geçmesi halinde bütün vatandaşların hatırlatma dozu olabileceği kararının alındığını ifade etti.

Mutasyona uğrayan virüsün hayatı tehdit etmeye devam etmesine rağmen COVID-19 tedbirlerinin hala daha geçerliliğini sürdürdüğünü de belirten Koca, virüse karşı alınan tedbirlerin dikkatle uygulanması halinde bireysel ve toplumsal hayatın sürdürülmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.