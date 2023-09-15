Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un "Eris" varyantının Türkiye'ye görüldüğünü açıkladı. Bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyen Koca, endişelenecek bir şey olmadığını aktardı.

Artık eskisi kadar gündemimizde olmayan COVID-19 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un son dönemlerde gündem olan yeni varyantı "Eris"in Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Fahrettin Koca, varyantın diğer ülkelerde yaygın olduğunu, Türkiye'de görülmesinin zaten beklendiğini belirtti. Ancak Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre endişelenmemizi gerektiren bir durum söz konusu değil.

Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Eris varyantı, ülkemizde 9 bireyde görüldü. Bu bireylerin ortak özellikleri ile yurt dışı temaslı olmalarıydı. Ayrıca Eris varyantına yakalanan vatandaşların tümü aynı şehirde yaşıyordu. Bakan Koca, hastaların hangi şehirde olduğunu söylemedi.

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama:

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME.



Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü.



Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.

Korkulacak bir şey yok. Eski günlere dönmeyeceğiz!

Fahrettin Koca, geçmişte de Eris varyantı ile ilgili açıklama yapmış ve vatandaşı endişelendirecek bir durum olmadığını söylemişti. Yeni varyantın hasta etme gücünün Omicron'dan daha yüksek olmadığını aktaran Bakan Koca, çok net bir dille "Endişeye mahal yok. Eski günler geçti." ifadelerini kullanmıştı. Webtekno olarak tüm okurlarımıza tavsiyemiz, galeyana gelmemeleri ve Bakan Koca'ya kulak asmaları...