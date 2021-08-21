COVID-19’un Şiddetini Önceden Saptamanın Yolu Bulundu

Doç. Dr. Fatih Özçelik’in liderlik ettiği bir çalışma, COVID-19 bulaşan hastaların hastalığı ne kadar şiddetli geçireceğini önceden saptamanın yolunu buldu. Bağışıklık sisteminde üretilen bir maddenin bu konuda ölçüt olduğunu ortaya koyan araştırma, COVID-19 nedeniyle ölebilecek birçok kişinin hayatını önceden verilen takviyelerle kurtarabilir.

Bildiğiniz gibi COVID-19’un insanlarda yaratacağı etkiyi belirleyen birçok faktör mevcut. Risk hakkında tahminde bulunmak için en çok yaşa ve kronik hastalıkların varlığına bakılıyor. Farklı amaçlarla yapılan aşıların, daha önce bazı hastalıkları geçirmiş olmanın ve bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlayan bazı faktörlerin de virüsle savaşmakta avantaj yaratabileceği biliniyor. Ancak şu ana kadar bireylerin virüsten nasıl etkileneceğini kesin olarak ortaya koyan bir ölçüt ortaya konmamıştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Fatih Özçelik, yeni bir araştırmayla COVID-19’un enfekte olmuş kişiler tarafından ne kadar ağır geçirileceğini saptamanın yolunu buldu. International Journal of Clinical Practice’da yayınlanan çalışma, bu konuda bağışıklık sistemi tarafından üretilen ‘izohemaglutininleri’ ölçüt olarak aldı.

Bağışıklık sisteminin ürettiği izohemaglutininler ölçülerek hastalığın şiddeti öngörülebiliyor

Bir kişinin COVID-19’u ne kadar zor atlatacağı ve hastalığı ne kadar şiddetli geçeceğini öngörmek için bugüne kadar bakılan faktörler arasında kronik hastalıklar, organ yetmezlikleri, yaş ve yetersiz immün sistemi bulunuyor. Ancak bunlar sadece tahmin etmeye yarıyor ve hiçbiri, durumu tam olarak ölçmeye yardım etmiyor. Ancak hastalığın ne kadar zor geçeceğini anlamak için ölçülebilecek hiçbir şey yok değil.

Doç. Dr. Fatih Özçelik de yeni çalışmasıyla tam olarak bunu ortaya koydu. Vücutta bağışıklık sistemi tarafından doğal olarak üretilen izohemaglutininler üzerine yoğunlaşan çalışmaya Gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu ve Anestezi uzmanı Dr. Bülent Barış Güven de katkı sağladı. Özçelik, araştırmanın hedefini şu sözlerle açıkladı:

“Araştırmamızın başlangıcında, çeşitli biyolojik aktivite gösterip, enfeksiyonlu veya kanserli hücreleri yok edebilen doğal öldürücü (NK) hücrelerin aktivitesini ölçerek COVID-19 hastalığının şiddetini tahmin edebileceğimizi düşündük. Ancak bazı hastalarda immün sistemin aşırı tepkisi sonucu gözlenen sitokin fırtınası esnasında NK-hücrelerin plazmaya yüksek miktarda interferon-gamma (IFN-γ) salgıladığının saptanması, bizi başka arayışlara sevk etti. Daha sonra doğal bağışıklık sisteminin ürünleri olan IgM yapılı anti A1 ve anti B izohemaglutininlerini kullanmaya karar verdik. Klinikte veya yoğun bakımda yatan toplam 286 vaka üzerinde yürüttüğümüz çalışmada, IgM yapılı anti A1 ve anti B izohemaglutininleri kullanarak kan hücreleri ile bağlantılı bağışıklık olaylarını ve hastalık şiddetini tahmin etmeye çalıştık”

Bu araştırma, dünyada bu konuda yapılan ilk araştırma olarak COVID-19 virüsüne karşı yeterli immün yanıt oluşturamayacak kişilerin erken dönemde tespiti ile hastalığın sağaltımı arasında ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu tip ölçümler yaygın bir şekilde kullanıma geçerse COVID-19’dan dolayı ölme riski taşıyan birçok hastanın durumu önceden saptanabilir, belirli takviyeler yapılarak sayısız hayat kurtarılabilir.