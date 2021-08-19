Avrupa Birliği Türkiye'nin COVID-19 Aşı Kartını Kabul Edecek

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden verdiği aşı kartlarını kabul edeceğini açıkladı. Alınan karara göre vatandaş, yarın itibarıyla 27 Avrupa Birliği ülkesine daha kolay bir şekilde giriş çıkış yapabilecekler.

Koronavirüs pandemisinde aşılama döneminin başlaması, konuyla ilgili yeni bir tartışmanın patlamasına yol açmıştı. Öyle ki insanlar, vuruldukları aşı ile diğer ülkelere gidip gidemeyeceklerini merak eder hale gelmişlerdi. Hatta bazı kesimler, özellikle de Avrupa'ya gidiş gelişte sorun yaşamamak için BioNTech aşısı vurulmayı tercih etmişlerdi. İşte şimdi, bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Avrupa Birliği yetkilileri, Türkiye'de Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulama üzerinden oluşturulan aşı kartlarını tanıyacaklarını açıkladılar. Yalnızca iki doz ve üzerinde aşı vurulan vatandaşların oluşturabildikleri bu dijital kartlar, Avrupa'ya seyahatlerde geçerli kabul edilecek. Avrupa Birliği ayrıca, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın verdiği aşı kartlarını da kabul edeceklerini duyurdu.

Sorunsuz seyahat dönemi, yarın itibarıyla başlıyor

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, çift doz aşı yaptırmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 20 Ağustos (yarın) itibarıyla seyahat kısıtlaması yaşamayacakları ifade edildi. Ayrıca bu karar karşılıklı olacak. 27 Avrupa Birliği ülkesinden birinin vatandaşı olan herhangi bir birey, yarın itibarıyla Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'ya rahatlıkla giriş çıkış yapabilecekler.

Avrupa Birliği, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson isimli koronavirüs aşılarını kabul ediyor. Bu noktada, Türkiye'de ise hala bir bilinmezlik var. Öyle ki ülkemizdeki vatandaşların bir bölümü, Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşıyı vuruldular ve bu aşıyla da dijital aşı kartı oluşturabiliyorlar. Bu vatandaşların Avrupa Birliği'ne seyahatleri için bir kısıtlama olup olmadığı henüz net değil. Dijital aşı kartında hangi aşıyı vurulduğunuzun bilgisinin yer aldığını hatırlatmakta fayda var...

HES uygulamasından aşı kartı nasıl alınır?