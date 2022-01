COVID-19 Geçiren Adamın Penisi 4 Santimetre Küçüldü

Geçtiğimiz temmuz ayında COVID-19 geçirdiğini söyleyen bir adam, hastalığın ardından penisinin 4 santimetreye yakın küçüldüğünü öne sürdü. COVID-19 sonrası penis küçülmesinin görülebildiği de bir uzman tarafından hatırlatıldı.

Koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığı, insanlar üzerinde farklı şekillerde seyredebiliyor. Kimi insanlar hastalığı hafif atlatıyor, kimisi hastaneye kaldırıyor, kimisiyse ne yazık ki hayatını kaybediyor. Öte yandan bazı kişiler, COVID-19’un bazı etkilerini çok daha uzun bir süre boyunca hissedebiliyorlar. Bu kişilerin içinde bulunduğu durum da genellikle ‘uzun COVID’ olarak adlandırılıyor.

Geçtiğimiz günse Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun COVID’den mustarip olduğu söylenen bir erkek, çok ilginç bir açıklamada bulundu. 30’lu yaşlardaki adam, daha önce ortalama boyun üzerinde olduğunu söylediği penisinin COVID’in ardından küçüldüğünü iddia etti. İsmini gizli tutan adam, bu nedenle öz güveninin de incindiğini açıkladı.

Penisi yaklaşık 4 santimetre küçüldü

How to Do It isimli bir podcaste katılan adam, kendisini 30’lu yaşlarda heteroseksüel bir erkek olarak tanıttı ve geçtiğimiz temmuz ayında COVID’e yakalandığını, çok hastalandığını söyledi. Hastaneden çıktığında erektil disfonksiyondan (iktidarsızlık) mustarip olduğunu, fakat bu sorunun zamanla geçtiğimi belirtti. Ardındansa daha uzun süreli bir sorun geldi:

“Penisim küçüldü. Hastalanmadan önce ortalamanın üzerindeydim, çok büyük değildi ama kesinlikle normalden daha büyüktü. Şimdi yaklaşık bir buçuk inç (3,80 santimetre) kaybettim ve kesinlikle ortalamanın altında kaldım. Görünüşe göre damar hasarından kaynaklanıyor ve doktorlarım kalıcı olduğunu düşünüyor. Gerçekten önemi yok, ancak yataktaki yeteneklerime olan özgüvenim üzerinde derin bir etkisi oldu.”

Podcastte konuyla ilgili konuşan ürolog Ashley Winter, penis küçülmesi durumunun COVID sonrasında gerçekten de küçülebileceğini, bunun erektil disfonksiyonun etkisi olduğunu açıkladı. Winter, penisin kendini esnetmediği bu uzun sürecin penisin kısalmasına neden olabileceğini belirtti. Ayrıca Winter, virüsün penisteki kan damarlarına girebildiğini, kanın akışını bozabildiğini ifade etti.

Daha önce Londra Üniversite Akademisi tarafından yapılan ve 3.400 kişi ile COVID’in uzun vadeli semptomlarının araştırıldığı bir araştırma, nadir de olsa penis küçülmesi sorununun bildirildiğini ortaya koymuştu.