COVID-19 Hastalarındaki Deri Döküntüleriyle İlgili Açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün belirtilerinden bir tanesinin de cilt hastalıkları olabileceği öne sürülmüştü. Ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışmalarda bunun doğru olmadığı tespit edildi.

Dünya genelinde 12,7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 565 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığı üzerindeki çalışmalara dünyanın birçok ülkesinde devam ediliyor.

Hastalığa ve virüse yönelik çalışmaların yapıldığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 210 COVID-19 hastası deri bulguları açısından incelenerek ve bir çalışma yürütüldü ve bu çalışma uluslararası bir dergide yayınlandı.

Deri döküntüsünün sebepleri

Çalışmayı gerçekleştiren Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay; ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19 hastalığına özgü belirtiler yoksa sadece kaşıntı, kızarıklık ve kurdeşen gibi bulguların COVID belirtisi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. 210 hastanın tarandığını ve 52 tanesinde deri bulgularına rastlandığını söyleyen Doç. Dr. Kutlubay şunları dile getirdi:

"Salgın döneminde cilt bulgularının COVID'li hastalarda çok sık görüldüğü ve bunun da hastalığın bir ilk belirtisi olabileceği yönünde sorular da oluşmuştu ama bizim çalışmamız bunun böyle olmadığını gösterdi. Tek başına deri bulgusu, COVID'i işaret etmez. Kaşıntı veya döküntüye ateş, nefes darlığı ya da öksürük gibi diğer belirtiler de eşlik ediyorsa o zaman hasta COVID açısından değerlendirilmelidir ve mutlaka test yapılmalıdır."

İnceledikleri hastalarda deri döküntülerinin en büyük sebebinin çok sık dezenfektan ve kolonya kullanımı olduğunu söyleyen Kutlubay, diğer sebeplerin 'makülopapüler' döküntüler ve kurdeşen olduğunu söyledi. Son sırada ise minik pıhtı atmalarına bağlı olarak gelişen siyah kabuklu yaralar olduğunu söyledi.

Deri hastalıklarının özellikle 55 – 75 arası hastalarda görüldüğünü söyleyen Kutlubay, "İkinci sırada ise yoğun bakıma giren hastalar geliyor. Yüzde 40'ında deri bulguları gördük. Bir de komorbit dediğimiz ek hastalığı olanlarda, örneğin diyabet gibi, kronik akciğer hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, COVID'e cilt hastalıkları daha çok eşlik ediyor. Hatta ek hastalık sayısı arttıkça deri bulgularının çıkma oranı da yükseliyor. Mesela tek bir komorbit hastalığı olanda yüzde 30'ken, iki tane böyle ek hastalığı olanda bu oran yüzde 40-50'lere çıkıyor" dedi.

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, cilt hastalıklarındaki diğer olası sebeplerin COVID-19 hastası olunması sebebiyle oluşan stres ve tedavide kullanılan ilaçların yan etkisi olabileceğini dile getirdi.