Rus Koronavirüs Aşısının Klinik Testleri Tamamlandı

Rusya’da Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllüler üzerindeki klinik testleri son buldu. Yetkililer, aşının olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan ve yaşamımızı ciddi oranda etkileyen koronavirüs için aşı çalışmaları dünya çapında tüm hızıyla devam ediyor. Ancak aşının ekonomik getirisi de ön plana çıkarıldığından aşı çalışmaları, günümüzde ülkeler arası bir yarışa da dönmüş durumda.

Aşı çalışmaları yürüten ve ilk aşıyı başarıyla kullanıma sokmaya çalışan ülkelerden birisi olan Rusya’da bugün yeni bir gelişme yaşandı. Rusya’daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği koronavirüs aşısının gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Testler başarıyla tamamlandı:

Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, gönüllüler üzerinde testlere tabi tutulan aşının klinik testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Tarasov, ilk gönüllü grubun çarşamba günü, ikinci grubun da 20 Temmuz’da taburcu edileceğini duyurdu.

Aşı hakkında açıklamada bulunan bir diğer isim olan Tıbbi Parazitoloji, Tropik ve Vektörle Bulaşan Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Aleksandr Lukaşev, test amacına ulaştıklarını açıkladı. Lukaşev, testlerin bu aşamasında aşının insanlar üzerinde güvenli olup olmadığını öğrenmeyi amaçladıklarını ve aşının güvenli olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’nde gönüllüler üzerinde test edilen koronavirüs aşısı, test kapsamında iki grup gönüllüye uygulandı. Gönüllü insanlardan oluşan bir gruba tek doz aşı uygulanırken diğer gruba iki doz aşı uygulandı. Açıklamaya göre aşı uygulanmasının ardından geçen ilk birkaç gün içinde gönüllüler üzerinde ateş yükselmesi dışında herhangi bir olumsuz etkiye rastlanmadı.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşı, 18 Haziran’da klinik testlere girmeye başlamıştı. Aşının sıvı haldeki testleri Moskova’daki Burdenko askeri hastanesinde yapılmış; toz haldeki testleriyse Seçenov Üniversitesi’nde yapılmıştı.