COVID-19'dan Ölenlerin Sayısı Eylül 2021'de Kaç Olacak?

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü; mevcut durumun devam etmesi, kötüye gitmesi ya da tedbirlerin artması halinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin 1 Eylül tarihinde ne durumda olabileceğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi altına almasının üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti ve bu süreçte pandemi süreciyle ilgili çok fazla veri toplandı. Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (Institute for Health Metrics and Evaluation/IHME), bu verileri göz önünde bulundurarak Türkiye'de 1 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleşecek toplam COVID-19 kaynaklı vefat sayısı tahmini açıkladı.

IHME, söz konusu tahminlerini üç farklı senaryoya göre oluşturmuş durumda. Ana senaryo, aşılamanın devam ettiği ve virüsün B.1.1.7 varyatının yayıldığı mevcut duruma göre gerçekleşmesi muhtemel durumu gösterirken; kırmızı çizgiyle gösterilen "daha kötü" senaryoda ise aşı olanlarda hareketliliğin COVID-19 öncesi döneme geri dönmesi halinde oluşacak durum gösteriliyor. Yeşil renkli çizgilerle ise maske kullanımının yüzde 95 seviyesinde olduğu senaryo gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 12 Mayıs 2021 itibarıyla paylaşılan verilere baktığımızda COVID-19 kaynaklı toplam vefat sayısının 43.821 olduğunu görüyoruz. IHME'nin paylaşmış olduğu grafiğe göre maske kullanımının yüzde 95 seviyesinde olduğu senaryoda 1 Eylül 2021 itibarıyla COVID-19 kaynaklı toplam vefat sayısı 73.382 olacak. Mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda toplam vefat sayısının 74.243 olacağı ön görülürken; "daha kötü" senaryoda toplam vefat sayısı 80.363'e ulaşacak.

Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, COVID-19 kaynaklı toplam vefat sayısına ek olarak günlük vefat sayılarıyla ilgili de bir projeksiyon paylaştı. Bu grafikte de toplam vefat sayısı tahmininde olduğu gibi üç farklı senaryo bulunuyor. Maske kullanımının yüzde 95 seviyesinde olduğu senaryoda 1 Eylül 2021 itibarıyla günlük COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 8 olurken, mevcut şartların devam etmesi durumunda 12, "daha kötü" senaryoda ise 83 olacak.

1 Eylül 2021'e kadar hastane kaynakları kullanımı tahminini gösteren grafik

Yukarıdaki grafikte görmüş olduğunuz mor ince düz çizgi, hastanelerdeki toplam yatak kapasitesini, yeşil ince düz çizgi ise yoğun bakım ünitelerindeki toplam yatak kapasitesini gösteriyor. Dalgalı mor çizgi ise ihtiyaç duyulan toplam yatak sayısını, dalgalı yeşil çizgi ise ihtiyaç duyulan toplam yoğun bakım yatağı sayısını gösteriyor.

1 Eylül 2021'e kadar maske kullanımı oranı tahminini gösteren grafik

Yukarıdaki grafikte maske kullanım oranı tahminini görüyorsunuz. Yukarıya doğru uzanan yeşil kesikli çizgi, maske kullanımının yüzde 95 seviyesinde olduğu senaryoyu gösterirken; mor renkli çizgi tahmin edilen maske kullanım oranını gösteriyor. Buna göre 1 Eylül'e geldiğimizde maske kullanım oranı yüzde 74 seviyelerine kadar gerilemiş olacak.