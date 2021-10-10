Tüm dünyanın gündemindeki COVID-19 virüsüne dair ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre virüs ilk olarak 2012 yılında, Çinli bir madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir.

Yaklaşık iki yıldır olduğu üzere; bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsüne dair yeni bir bilgi ve araştırmanın ortaya çıkmadığı tek bir gün bile geçmiyor. Şimdi de ABD’de bulunan Bioscience Resource Project isimli bir şirkette yetkili olan Jonathan Latham, koronavirüsün ilk olarak 2012 yılında hastalığa yakalanan Çinli bir madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabileceği iddiasını ortaya attı.

İddianın dayandığı 2012 yılında gerçekleşen olayda ise, Çin’in Yunnan eyaletinde bulunan Mojiang Madeni’nde çalışan ve yarasa dışkısı temizlemekle görevli olan 6 maden işçisi, COVID-19 belirtilerine çok benzer olan şikayetler sebebiyle zatürreye yakalanmıştı. Hastalanan 6 madenciden 3’ü ise hayatını kaybetmişti.

COVID-19 virüsü, insan vücudunda uzun süre kalarak birçok kez evrim geçirmiş olabilir

Daily Telegraph’ın yaptığı haberi göre şirketin İcra Direktörü olan Jonathan Latham ayrıca, COVID-19 virüsünün insan bedeninde uzun bir süre kalarak pek çok kez evrime uğrayıp gelişmiş olabileceğini ve bu şekilde değişime uğramış olabileceğini öne sürdü.

Sars-Cov-2 virüsünü üretmek adına bahsi geçen madencinin vücudunda yüzlerce kez mutasyonun meydana geldiğini ifade eden Latham; normal şartlar atlından onlarca yıl alması gereken gelişimin yaklaşık olarak sadece altı aya sığdığını kaydetti. Teorilerine göre 2012 yılında ortaya çıkan gizemli bir hastalıktan sonra madencilerin ciğerlerinde benzer bir evrimin yaşandığını söyleyen Laham, Wuhan’da bulunan bir laboratuvardan sızan virüsün ise salgın esnasında enfeksiyonu atlatan madencilerden alınan tıbbi bir örnek sebebiyle meydana geldiğini düşündüklerini açıkladı.