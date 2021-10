Pandeminin Sona Ermesi İnsan Davranışlarına Bağlı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, pandeminin ne zaman sona ereceğinin tahmin edilemediğini ve bunun büyük ölçüde insan davranışına bağlı olduğunu söyledi.

Dünya tarihinde toplumların yaşadığı savaşlar, felaketler, salgınlar gibi kötü olaylarda her zaman bireylerin ve haliyle kitlelerin davranışları, tercihleri büyük bir rol oynadı. Elbette bunlardan kurtulma noktasında da insanların davranışları ve tercihleri önemli bir etken haline geliyor. 2019 yılında ortaya çıkan ve o tarihten beridir mücadele ettiğimiz COVID-19 pandemisi de, insan davranışlarının son derece önemli olduğu ve tarihin akışı içerisinde ilginç bir dönem olarak kayıtlara geçiyor.

Milyonlarca can kaybına ve birçok hasara yol açan COVID-19 pandemisinin etkileri, aşı konusunda duyarlılıkların artmaya başlamasıyla birlikte azalmaya başladı. Fakat bir yanda insanlar arasındaki kutuplaşma ve tartışmalar da devam ediyor. Farklı görüşler ve düşünceler her zaman önemlidir ama bu farklılıklar insan davranışının ve tercihlerinin her zaman çok önemli olduğu bilincinden koparak ortaya çıktığında kötü olayları bertaraf etmeyi de geciktirebiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin yaptığı açıklama da bunu belirtiyor.

“Ortak düşmanımız olan virüsle değil, birbirimizle savaşıyoruz”

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, sağlık gazeteciliği programı olan Health Coverage Fellowship tarafından düzenlenen bir oturumda gazetecilere verdiği demeçte, bilime sahip olunduğunu ve bunun sonucunda aşıların da bulunduğunu fakat insan davranışının tahmin edilemediğini belirtti. Bu tahmin edilemeyişin bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Walensky, pandemi döneminde insan davranışının iyi bir tutum sergilemediğini ve pandeminin sonlanmasının insan davranışlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Walensky, virüsün aptal olmadığını ve az koruma olan toplumlara ulaşacağını söyleyerek, gerçek sorunumuzun kendimizi korumak için insanlık ve topluluk olarak ne kadar iyi bir şekilde bir araya geldiğimiz olduğunu ifade etti ve önemli bir noktaya değindi; “Ortak düşmanımız olan virüsle değil, birbirimizle savaşıyoruz.”