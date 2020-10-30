Michael Bay’in yapımcılığında 4 yıllık bir karantinanın ardından evrim geçirmiş Covid-23 virüsünün ve bu süreçte yaşanan olayların anlatıldığı Songbird filminin fragmanı yayınlandı. Filmin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Covid-19’un tüm dünyayı ne denli olumsuz bir şekilde etkilediğini hepimiz biliyoruz. Özellikle ilk aylarda karantina sebebiyle evlerinden çıkmayan insanlar, psikolojik olarak önemli çöküntüler yaşadılar. Virüsün ilk ortaya çıkmasının ardından uzun bir zaman geçti, ancak hala virüsün saldırganlığı azalmış durumda değil. Peki, tüm bu hastalık korkusu ve pandemi ile geçen bir dünyayı anlatan bir filme ne dersiniz?

Songbird isimli film, dört yıl boyunca süren ve yok olmanın eşiğine gelen ABD’nin Covid-23 virüsüyle karşılaşmasını konu ediniyor. K. J. Apa ve Sofia Carson’ın başrolde yer aldığı yapım, virüse karşı bağışıklığı olan bir bisiklet habercisi ve fiziksel olarak kilit altında olan sevgilisi etrafında şekilleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demi Moore, Craig Robinson, Bradley Whitford ve Alexandra Daddario, Peter Stormare gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Songbird fragmanı:

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla, şehrin “temizlik” departmanındaki yozlaşmış görevlilerin enfekte olan insanları zorla evlerinden çıkarıp karantina kamplarına götürdüğünü görüyoruz. Son derece dram ve diyalog yüklü bir film olması beklenen Songbird, yapılan açıklamaya göre “çok yakında” çıkış yapacak. Filmin henüz net bir çıkış tarihi yok, ancak yeni açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Songbird’ün arkasında Michael Bay var

Salgın sırasında Los Angeles’ta çekilecek ilk uzun metrajlı film olarak lanse edilen Songbird’ün yapımcı koltuğunda Transformers filmlerinden tanıdığımız Michael Bay var. Filmin yönetmenliğini ise Adam Mason üstleniyor.

Yapımcılar, korkuyu kullanmaya mı çalışıyor?

Songbird’ün fragmanı, uzun süredir tartışılan bir konuyu da gündeme getirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiren insanların bu durumundan faydalanarak para kazanmak isteyen bazı yapımcılar, bu korkuyu daha da körükleyecek filmlere yönelebiliyor. Songbird ise 2020 itibariyle zaten çok zor olarak kabul edebileceğimiz bir sürecin daha da kötüye gidebileceğini bizlere gösteriyor. Peki, sizce günümüz şartlarında böyle filmler görmek insanların psikolojisini daha kötü yönde etkileyebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.