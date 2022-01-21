COVID aşıları hakkında sosyal medyada dolaşan ‘kısır yapıyor’ iddialarına yönelik yeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar, COVID aşılarının doğurganlığı etkilemediğini bir kez daha ortaya çıkardıklarını açıkladı.

COVID-19 pandemisi son iki yıla yakın süredir hayatımızda yer alıyor. Geliştirilen aşılar da bu hastalığa karşı en önemli silah olarak nitelendiriliyor. Son zamanlarda ortaya çıkan Omicron varyantı sebebiyle de vakalar hızla yükselmesi de aşıların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak aşılar hakkında birçok iddia da ortada dolaşıyor.

Bunlardan birisi de COVID-19 aşılarının doğurganlığı etkilediğini belirten iddialar. Genellikle sosyal medyada dolaşan bu iddia, aşıların plasentanın bağışıklık sistemini tetiklediğini; bunun sonucunda da kısırlığın oluşabileceğini ifade ediyor. Birçok kez bu iddianın yanlış olduğu uzmanlar tarafından belirtilse de bazı insanların hâlen bu duruma inanmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Şimdi de yeni yayımlanan yeni bir araştırma aşıların doğurganlığı etkilemediğini bir kez daha ortaya koydu.

“Sonuçlar ‘rahatlatıcı’ nitelikte”

American Journal of Epidemiology’de bu hafta yayımlanan araştırmada 2000’den fazla çift analiz edildi. İncelemeler sonucunda ise aşı olmuş kişilerin doğurganlığınında bir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra incelemelerde hem aşı olan erkeklerin hem de aşı olan kadınların incelendiği, aşının dozuna bakılmaksızın sonuçlarda bir fark gözlemlenmediği aktarıldı.

Araştırmacılardan Dr. Stacy Tessler Lindau da yaptığı açıklamalarda, “COVID aşılarının hamile kalmada herhangi bir etkisinin olmadığını görmek harika” ifadelerini kullandı. Lindau bu araştırmanın hamile kalmaya çalışan insanlar için ‘rahatlatıcı’ nitelikte olabileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce yapılan başka bir araştırmada ise COVID aşılarının kadınların regl döngüsünde küçük değişikliklere yol açabileceğini göstermişti. Ancak bu araştırmada yer alan uzmanlar, etkinin uzun vadeli olmadığını ve endişeye gerek olmadığını vurgulamıştı. ABD’de bulunan Illinois Üniversitesi’nden Dr. Jay Bhatt da bununla ilgili yaptığı açıklamalarda, aşının regle olan etkisinin stres sebebiyle oluşan etkilerden çok farkı olmadığını, hatta pandemi sebebiyle oluşan stres ve kaygıların döngüleri daha fazla etkilediğini ifade etmişti.

COVID-19 erkeklerin doğurganlığını etkiliyor

Bunlara ek olarak bu hafta yayımlanan araştırmada erkeklerin doğurganlığı ile ilgili de ilginç verileri ortaya çıkardı. İncelemeler sonucunda COVID-19’a yakalanan erkeklerin doğurganlık oranında küçük bir düşüş gözlemlendiği aktarıldı.

Uzmanlara göre yapılan araştırmada, COVID-19 testi pozitif çıkmış olan erkeklerin yer aldığı çiftlerde hamileliğin oluşma ihtimalinin %18 düştüğü gözlemlendi. Aşıların ise doğurganlığa etkisinin bulunmadığını vurgulayan araştırmacılar, aşı olmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.