Crash Bandicoot 4: It's About Time Devasa Bir Oyun Olacak

Crash Bandicoot 4: It’s About Time için ortaya çıkan bir e-posta, oyunun ne kadar büyük olacağını da ortaya koydu. Oyunda 100’den fazla seviye bulunacak.

Bu haftanın başında Activision ve Toys For Bob, oyunculara bir sürpriz yaparak yeni Crash Bandicoot oyununu duyurmuştu. Her ne kadar daha öncesinde çıkan söylentiler bu sürprizi bozmuş olsa da, oyundan detaylar ortaya çıktıkça insanların heyecanı artıyor.

Yeni ortaya çıkan GameStop e-postalarında oyun hakkında dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre oyunda 100’den fazla farklı seviye bulunacak. Bu da Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ı ilk üç oyunun toplamından daha büyük bir yapım haline getiriyor.

Crash Bandicoot’a doyacağız

Oyunun ismi ve hatta oyundan birkaç kare, tanıtım etkinliğinden günler önce internete düşmüş olsa da bu durum, oyunun duyurusunu pek de önemsiz hale getirmemişti. Yapımcıların açıklayacağı hala çok şey vardı. Bunlar arasında iki yeni Quantum Mask ve oyunun, Warped on the Crash’ten hemen sonrasında geçtiği gibi bilgiler yer alıyordu.

Yeni bilgilere göre bunlar buzdağının sadece görünen kısmını oluşturuyor. GameStop e-postalarına göre Crash 4: It’s About Time 100’den fazla seviyeye sahip olacak. İlk oyunda 35, ikinci oyunda 30 ve üçüncü oyunda ise 32 seviye vardı. Bu da yeni oyunu bariz şekilde serinin en büyük oyunu haline getiriyor.

Crash Bandicoot 4 parasının hakkını verecek

Oyunun fiyatı hakkında ortaya çıkan bilgiler, serinin hayranlarının biraz canını sıkmıştı. Oyunun fiyatı 60 dolar olarak gözüküyordu ki bu da platform oyunları için oldukça yüksek bir fiyat. Bölüm sayısını göz önüne aldığımızdaysa daha anlamlı hale geliyor.

Öte yandan PlayStation Mağazası’nda önsipariş listelemesine baktığımızda oyunun 4 oyuncuya kadar yerel çok oyunculu modu olduğunu da görüyoruz. Bu modun nasıl çalışacağı henüz açıklanmamış olsa da serinin hayranlarının dikkatini çekiyor. Görünüşe göre N’Sane, gelmiş geçmiş en iyi ve en kapsamlı Crash Bandicoot oyununu hazırlıyor.