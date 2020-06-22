Crash Bandicoot 4'ün PS4 İçin Çıkış Tarihi Açıklandı

Platform oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan olan Crash Bandicoot'un geliştiricileri, sizi ekranın başında kilitleyen Bandicoot üçlemesinden sonra serinin devam oyunu üzerinde çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların tamamlandığını ve oyunun 2 Ekim tarihinde satışa sunulacağını belirtelim.

Hepimizin küçük yaşta en azından bir kere oynadığı efsane platform oyunu Crash Bandicoot, PS4 için geri dönüyor. Orijinal Bandicoot serisine, yeni oyun Crash Bandicoot 4: It’s About Time ekleniyor.

Serinin ilk oyunu 1996 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştı. PlayStation hayranlarının favori üçlemesi olan bu seride, Doktor Neo Cortex'in deneylerinin yanlış gitmesi sonucunda Crash ortaya çıktı. Turuncu keseli yaratık Crash, kız arkadaşı Tawna’yı kurtarmak için bir maceraya başlamıştı ve bu yolda dünyayı da kurtaran insanlardan biri hâline gelmişi.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ın çıkış tarihi 2 Ekim olarak açıklandı:

Crash, Neo Cortex, maskeli akıl hocası Uka Uka ve müttefiki olan Doctor Nefarious Tropy ile 20 yıla aşkın süredir bu yolda mücadele ediyor. Serinin 4. oyunuysa 2 Ekim’de bizlerle buluşacak. Crash Bandicoot 4’te Neo Cortex ve Dr. Tropy cezaevinden çıkıyor. Önceki oyunlardan da hatırladığımız üzere uzay ve zaman arasında yolculuklar yaparak sadece tüm dünyayı değil, bütün evreni onlardan korumaya çalışacağız.

Nostaljik hissi korumanın yanı sıra Toys for Bob, oyunu yeniden tasarlanmış ve güncellenmiş oyun mekanikleriyle birlikte sunuyor. Oyunda seçim yaparak geçiş yapabileceğiniz iki mod bulunuyor. Retro mod, eski oyunlardan alışılmış olan platform hissiyatını bize sunarken modern mod, biraz daha farklı ama kesinlikle kolay değil.

Tanıtım videosundan anladığımız üzere Crash, arkadaşları, düşmanları ve oyundaki manzaralar görsel olarak farklı bir boyuta taşınıyor. Oyundaki her köşe, adeta "Burada bir şey var" şeklinde bağırıyor. O yüzden gizli noktalara göz atmak için duvarda koşmak veya iple sallanmak gibi platform numaraları olabilir. 2 Ekim’de çıkacak olan efsane platform oyununun fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.