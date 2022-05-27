Ahşap ve Karbon Fiber Baskı Alabilen Yazıcı: CR-10 Smart Pro

Creality'nin CR-10 Smart Pro olarak isimlendirdiği 3 boyutlu yazıcı modeli, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu 3 boyutlu yazıcı hem uzaktan kontrol edilebiliyor hem de ahşap ve karbon fiber gibi malzemelerle dahi baskıya imkan tanıyor.

Dilediğiniz her türlü prototipi baskı halinize getirmeye yarayan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri gelişmeye devam ederken, sektörün önemli isimlerinden bir tanesi olan Creality'nin CR-10 Smart Pro isimli modeli, tüketicilerin dikkatini fazlasıyla çekecek gibi görünyüor. Zira bu 3 boyutlu yazıcıda yer alan bazı özellikler, sahiplerinin işlerini hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak.

CR-10 Smart Pro, hemen her özelliği ile dikkat çeken bir 3 boyutlu yazıcı. Öyle ki bu modeli kullanarak 30 cm en, 30 cm boy ve 40 cm yüksekliğe sahip prototip üretimi yapabiliyorsunuz. 0.1 mm ila 0.4 mm katman kalınlığı için uygun olan yazıcı, bu sayede ekstra düzeltme yapılmasına gerek bırakmıyor. Çünkü baskıdan alınan bir ürün zaten yeterince pürüzsüz.

İsterseniz ahşap veya karbon fiber baskı da yapabilirsiniz

Piyasadaki 3 boyutlu yazıcıların çok büyük bir bölümü, ABS veya PLA olarak isimlendirilen baskı malzemesini kullanıyorlar. Creality CR-10 Smart Pro'yu ön plana çıkaran özelliklerinin başında da desteklediği baskı malzemesi geliyor. Öyle ki bu ürünü kullanarak zaten ABS ya da PLA baskılar alabiliyorsunuz. Ancak bunlardan daha fazlasına ihtiyaç duyanlar da düşünülmüş. CR-10 Smart Pro, ahşap ve karbon fiber malzemelerin baskısına da imkan tanıyor. Bu da ürünün kullanılabilirlik genişliğini üst düzeye çıkarıyor.

Creality CR-10 Smart Pro'nun özelliklerinden bahsetmeye devam edecek olursak; bu 3 boyutlu yazıcıda SD kart desteği ile birlikte Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri de bulunuyor ki bunlar oldukça önemli. Yazıcıyı satın aldıktan sonra gerekli bağlantıları yapıp, Creality Cloud olarak isimlendirilen ve içerisinde yüzlerce model barındıran kütüphaneye ulaşabiliyorsunuz. Böylelikle özel projelerinizin yanı sıra sevdikleriniz için özel hediyeler de basabilirsiniz. Öte yandan; Wi-Fi bağlantısı ile yazıcı için sunulacak yazılım güncellemelerine anında ulaşabilme imkanı yakalamış olacaksınız.

Akıllı telefonla uzaktan izleme özelliği

CR-10 Smart Pro'yu tercih nedeni haline getirecek özelliklerinden bir tanesi de HD çözünürlük sunan kameraya sahip olması. Evet yanlış duymadınız. Bu 3 boyutlu yazıcının bir kamerası var. Bu kamera, baskı için kendi haline bıraktığınız yazıcıyı bir mobil uygulama üzerinden izlemenizi sağlıyor. Bununla birlikte; aynı mobil uygulamayı kullanarak yazıcınızı uzaktan kontrol edebileceğinizi de belirtelim. Böylelikle saatler boyunca devam edecek baskılarda eve hapsolmak zorunda kalmayacaksınız.

Eğer siz de Creality'nin CR-10 Smart Pro modeli ile ilgili detaylı bilgi almak ve bu 3 boyutlu yazıcıya sahip olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Şirketin Türkiye için yeni açılan Facebook grubuna dahil olmak ve 3 boyutlu yazıcı dünyası ile daha fazla haşır neşir olmak isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.