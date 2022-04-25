Uygun Fiyata Yüksek Kaliteli 3D Yazıcı: Creality Ender-3 S1

Üç boyutlu yazıcı dünyasına girmeye hazırlanıyor ya da elinizdeki yazıcıyı değiştirmek istiyorsanız, uygun fiyatlı kaliteli bir seçenekle karşınızdayız. Gelin, Creality’nin en son çıkardığı üç boyutlu yazıcısı Ender-3 S1’e göz atalım.

Üç boyutlu yazıcı dünyasına ilk adımını atacaklar için tercih edilen markalardan birisi olan Creality, ülkemizde özellikle uygun fiyatlarıyla bu markalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fakat şirket, aynı zamanda üç boyutlu yazıcısını bir üst seviyeye çıkarmak isteyenlere de yine uygun fiyatlı olan oldukça iyi seçenekler sunuyor.

Üç boyutlu yazıcısını yenilemek isteyen ya da henüz bu dünyaya yeni girecekler için sunulan seçenekler arasında henüz yeni piyasaya sürülen Creality Ender-3 S1 de bulunuyor. Uygun fiyatı, yüksek performansı ve yetenekleriyle kendisinden söz ettiren Ender-3 S1, aynı zamanda kullanım kolaylığıyla da üç boyutlu yazıcılardaki pek çok zahmeti ortadan kaldırıyor. Peki bu yazıcı neler sunuyor?

Tıkanma sorunu yaşamadan yüksek doğrulukta yazım:

Üç boyutlu yazıcılarda sıklıkla karşılaşılan tıkanma sorunu, Creality’nin kendi geliştirdiği ‘küçük ama güçlü’ anlamını taşıyan “Sprite” extruderı ile ortadan kalkıyor. Yalnızca 210 gram ağırlığındaki extruder, yüksek itme gücüyle tıkanma sorununu çözerken, aynı zamanda boş yere flament harcanmasının da önüne geçiyor.

Yazma aşamasında yazıcının performansı, CR Touch ve çift Z eksenli mil somun ile diğer yazıcılardan ayrışıyor. CR Touch, Ender-3 S1’in hotbed üzerindeki 16 noktanın yüksekliğini otomatik olarak dengelemesini sağlarken çift Z eksenli mil somun ve çift motor, yazınının çok daha yumuşak hareket etmesini sağlıyor ve daha yüksek doğrulukla yazım yapılmasına imkân tanıyor.

İki yönlü güvenlik:

Ender-3 S1, yazım işleminin bir noktada herhangi bir sebepten durması durumunda kaldığı yerden yazıma devam etmesini sağlayacak ‘yazdırmaya devam et’ fonksiyonunu da taşıyor. Bunun yanı sıra yazıcıda bulunan filament sensörü, yazıcıdaki filamentin bitmekte olduğunu tespit ederek kullanıcıya uyarı yapıyor.

Bu önlemlerin yanı sıra yazıcı, enerji tasarrufu sağlamak için 5 dakika boyunca aktif olmaması durumunda ekranını karartıyor. Ayrıca X/Y eksenindeki gergi, kayışın sıkılığını azaltarak baskı sırasında katman sapması riskini en az düzeylere indirgiyor. Yazıcı, 14 uluslararası test organizasyonu tarafından kalitesi ve güvenliğiyle sertifikalandırılmayı başardı.

Yazıcısına yeni donanım eklemek isteyenlere açık kapılar:

Ender-3 S1, PLA, TPU, PETG ve ABS dahil olmak üzere birden fazla filament için mükemmel baskı garantisi sunuyor. Yazıcının sahipleri, dilerlerse uzaktan dilimleme ve baskı yapılmasını sağlayan Creality Cloud Box 2.0’a da sahip olabiliyor. Ayrıca yazıcılarını daha da iyi donanımlarla donatmak isteyenler için lazer oyma kafası ve LED ışık girişlerine yer veriyor.

Yazıcıyı satın almak için Creality'nin kendi internet sitesinde Ender-3 S1'e göz atabilir, yazıcıyı lazer modülüyle geliştirmek için Creality'nin kendi lazer modülünü inceleyebilir ve Cloud Box 2.0'a ulaşabilirsiniz. Ender-3 S1'in yanı sıra Creality, tamamen kapalı yazıcıları CR-200B, Sermoon V1 ve Sermoon V1 Pro'yla da üç boyutlu yazıcı sevdalılarına hitap ediyor.