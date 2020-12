Creed serisinin başrol yıldızı Michael B. Jordan, serinin üçüncü filminde hem başrol hem de yönetmen olarak yer alacak. Yıldız oyuncu bu şekilde Rocky serisinin yıldızı Sylvester Stallone'un izinden gitmiş olacak.

Bir zamanların en unutulmaz film serilerinden biri olan Rocky’nin devam serisi niteliğinde olan Creed, ilk iki filmi ile seyircilerden tam puan almayı başarmıştı. Şu an için elimizde devam filmi Creed III ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi yok desek yeridir. Ancak artık en azından yönetmenin kim olacağını biliyoruz.

Rocky ve Creed serilerinin yapımcısı Irwin Winkler, Ekim 2020’de çıkan A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood adlı kitabında “Michael B. Jordan'a Creed III'ü yönetme şansı bulacağına dair söz verdim.” ifadelerini kullanarak yeni filmde yönetmen koltuğunda kimin oturacağına dair ipucu vermişti ki şimdi bu sözün tutulduğunu öğrenmiş olduk.

Creed III, Michael B. Jordan’ın yönettiği ilk film olacak

Kısa süre önce yeni filmi Sylvie’s Love için bir video röportaj veren Creed serisinin yıldızlarından Tessa Thompson, Creed III'ü Michael B. Jordan’ın yönetip yönetmeyeceği ile ilgili soruya olumlu yanıt vererek 33 yaşındaki Jordan’ın Creed III ile birlikte ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacağını doğrulamış oldu.

Seride Adonis Creed karakterini canlandıran Michael B. Jordan, yönetmen koltuğuna oturarak serideki bir geleneği devam ettiriyor ve Rocky Balboa karakterini canlandıran Sylvester Stallone’nin izinden gidiyor diyebiliriz. Zira Stallone de Rocky serisindeki Rocky II, Rocky III, Rocky IV ve Rocky Balboa filmlerinde yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Creed III ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı söylentiler, filmin konusunun Adonis Creed’in, Rocky’nin eski rakibi Clubber Lang’in oğlu ile sağlam bir maç yapacağı yönünde. Creed II filminde zaten Rocky eski rakibi Ivan Drago'nun oğlu ile bir “kapışma” yapıldığını da düşünürsek serinin Creed’in Rocky’nin eski rakiplerinin oğullarıyla ringe çıktığı bir hikayeye dönüşmesi pek de hoş karşılanmayabilir.