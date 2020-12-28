Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen'in birçok pazara açılacağı belli oldu. Buna göre Exxen, Türkiye'ye ek olarak Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de faaliyet gösterecek.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni yayın platformu Exxen, Türkiye'de BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video gibi kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren platformlarla kıyasıyla bir rekabet içerisine girecek.

Bildiğiniz Netflix ve Amazon Prime Video, uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. BluTV ise 5 yıldır bu alanda ve Türkiye dışında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Acun Ilıcalı ve Exxen, oldukça sert bir rekabetin içerisinde kendisine yer bulmaya çalışacak. Ancak görünüşe göre Exxen'in hedefi sadece Türkiye değil; çok daha büyük.

Exxen, Türkiye dışında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de açılacak

Exxen'in Türkiye oldukça çetin bir mücadeleye gireceğini söylemiştik. Ancak görünüşe göre Acun Ilıcalı'nın yayın platformu, tabiri caizse denizde değil okyanusta çok daha büyük balıklarla rekabet etmeye hazırlanıyor.

Teknasyon ve Facebook ile birlikte uygulamalara ve hizmetlere lokalizasyon servisi sunan Rockads, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Exxen'in, Türkiye dışında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine açılma stratejisinin olduğunu ve bunu birlikte gerçekleştireceklerini açıkladı.

Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde hizmet veren birçok büyük yayın platformu bulunuyor. Yani Exxen'in hedefi büyük olduğu gibi vereceği rekabet de bir hayli büyük olacak. Şu an Acun Ilıcalı'nın yeni platformunun yurt dışı pazarına ne zaman açılacağı ve Amerika, Avrupa, Orta Doğu bölgelerinde hangi ülkelerde faaliyet göstereceği bilinmiyor. Exxen'in gireceği bu rekabette ne kadar başarılı olacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.