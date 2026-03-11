Crimson Desert Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Son Çıkan Oyunlara Kıyasla İlaç Gibi)

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından Pearl Abyss imzalı Crimson Desert'in sistem gereksinimleri açıklandı.

Yılın merakla beklenen oyunlarından Crimson Desert için geri sayım başladı ve bugün bir süredir merak edilen konu netleşti.

Oyunun geliştiricisi Pearl Abyss, 19 Mart’ta çıkacak yapımın PC, konsol, Mac ve taşınabilir konsollar için sistem gereksinimlerini resmî olarak açıkladı.

Crimson Desert PC sistem gereksinimleri

PC tarafında minimum sistem gereksinimleri ile oyun 30 FPS’te çalışabiliyor ancak yüksek çözünürlük ve akıcı bir deneyim için daha güçlü ekran kartları gerekli.

Crimson Desert konsol sistem gereksinimleri

Oyun, yeni nesil konsollarda farklı grafik modlarıyla oynanabilecek. 60 FPS tercih ediyorsanız performans modunu tercih etmeniz gerekecek.

Crimson Desert Mac sistem gereksinimleri

Mac tarafında oyunu oynayabilmeniz için M2 Pro ve üzeri çiplere ihtiyacınız var.

Crimson Desert ROG Xbox Ally sistem gereksinimleri

Crimson Desert geliştiricileri son dönemin gözde el konsolları ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X için de sistem gereksinimleri yayımladı.

Orta Çağ temalı devasa açık dünyasıyla dikkat çeken Crimson Desert, 19 Mart’ta PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Mac platformları için piyasaya sürülecek.

